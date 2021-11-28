جمارك دبي تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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احتفلت جمارك دبي في مقرها الرئيس بميناء راشد بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، ومرور 50 عاماً على قيام اتحادها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس دولة الإمارات، وأقيم الاحتفال تحت شعار «إمارات الخمسين.. إنجازات نحو المئوية»، بحضور أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية ونحو 500 موظف من المقر الرئيس للدائرة.

وبهذه المناسبة رفع أحمد محبوب مصبح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأبناء الإمارات.

وفي كلمته أمام الحضور قال أحمد محبوب مصبح: 50 عاماً من الإنجازات خلدها اليوم الوطني فكل عام نشهد إنجازات متزامنة تحقق قفزات تنموية في مختلف المجالات نحتفل بها سنوياً في الثاني من ديسمبر، الذي نستذكر فيه الآباء المؤسسين للدولة، وكفاحهم المجيد لتثبيت الأُسس الصلبة والراسخة التي بُنيت عليها مسيرة وطننا الغالي، الزاخرة بالإنجازات الرائدة على المستويات كافة، والتي تصاعدت طوال الخمسين سنة الماضية حتى أصبحت الدولة واحة للطمأنينة والأمان يقصدها الناس من أنحاء العالم كافة.

وأضاف إنه عاماً بعد عام تتصاعد الإنجازات في مسيرتنا التنموية الرائدة انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة وقدرتها المبدعة على استشراف المستقبل، إذ وصلت الدولة بما حققته من إنجازات رائدة إلى مقدمة دول العالم على مستوى جودة الحياة، التي تسعد الناس وتدعم قدرتهم على العطاء والعمل والابتكار، ما مكَّنَ الإمارات من توفير القاعدة الصلبة لانطلاقها وتقدمها الدائم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وذكر أن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة ونحن نرى ما تحققه الإمارات من إنجازات جديدة يتوجها النجاح في استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي والإعداد للانطلاق في مهمة جديدة لاستكشاف الفضاء بالرحلة المقبلة إلى كوكب الزهرة وسبعة كويكبات أخرى استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدولة بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، إذ تأتي هذه الإنجازات لتظهر عزمنا وإصرارنا على التقدم بثقة وثبات نحو المستقبل المشرق للدولة مع الإعلان عن مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 والتي سيبنيها أبناء الإمارات بعزيمتهم الكبيرة مستندين إلى ما حققوه من إنجازات في الخمسين سنة الماضية من عمر الاتحاد.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض عسكري من ضباط جمارك دبي، كما قدمت فرقة الخيالة التابعة لشرطة دبي عرضاً متميزاً في الحفل، تلته فقرة ترفيهية مقدمة من أطفال حضانة الدائرة، كما تم تشييد قرية تراثية مصغرة تم عرض مقتنيات من متحف الفرضة تعود حقبتها التاريخية إلى بداية عصر الاتحاد.

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