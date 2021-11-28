كارفور وصيدلية أستر توفران المنتجات الصحية عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كارفور، التي تديرها وتملكها شركة «ماجد الفطيم»، في الإمارات، عن شراكة جديدة مع صيدلية أستر لتوفير منتجات الصحة في كل أرجاء الإمارات من خلال منصة كارفور للتسوق الإلكتروني. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء كارفور من الحصول على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمكملات الغذائية والمنتجات الصحية وأصناف الرعاية الشخصية إلى جانب طلبات البقالة، لتلبية جميع احتياجاتهم من الأغذية والمستلزمات الحياتية والصحية بنقرة واحدة.

وستوظّف كارفور أسطولها الكبير والسريع للتوصيل من أجل تلبية وتسليم الطلبات من أكثر من 200 صيدلية من صيدليات أستر، في أقل من 90 دقيقة في جميع أنحاء الإمارات. وتتوفر حالياً كل المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من خلال فرع صيدلية أستر الرقمي عبر منصة كارفور للتسوق الإلكتروني، ما يضمن الأمان والمصداقية التامة مع كل عملية شراء.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: مع استضافة صيدلية أستر على منصة كارفور للتسوق الإلكتروني، بتنا خطوات أقرب من تحقيق غايتنا بأن نكون متجراً شاملاً ومتنوعاً للمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية. وفي ظل ارتفاع المبيعات عبر منصة كارفور للتسوق الإلكتروني ثلاثة أضعاف بين الربع الأول والربع الثاني، فإن هذه الشراكة تعكس التحول الواسع نحو التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت الذي يشهده قطاع البيع بالتجزئة منذ العام الماضي. وستضمن هذه الصيدلية الافتراضية الجديدة استمرار كارفور في تلبية جميع احتياجات عملائها، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتوفير منصة رقمية للتسوق الإلكتروني لمختلف المتاجر في كل أرجاء الإمارات.

وقالت أليشا موبين، نائبة المدير العام لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»: تتماشى هذه الشراكة مع خططنا الخاصة بالخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتي تسعى لجعل مخزوننا الغني الذي يزيد على 25 ألف منتج في متناول عملائنا بسهولة وبنقرة زر واحدة.

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