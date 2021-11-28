«رُوّاد» الشارقة تفتح باب التسجيل لطلبة المدارس والجامعات في مبادرة «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) ومجلس الشارقة للتعليم فتح باب التسجيل لطلبة المدارس والجامعات في الدولة للمشاركة في فعاليات النسخة السابعة من المبادرة المجتمعية السنوية (نجوم الأعمال) لعام 2021، وذلك حتى 5 ديسمبر.

وتستهدف المبادرة إشراك الطلبة المواطنين من الجنسين من الفئة العمرية بين 10 إلى 21 سنة في تجربة العمل التجاري الحر وإعداد الجيل التالي من رواد الأعمال، ومن المقرر انطلاق مبادرة هذا العام الخميس 16 ديسمبر المقبل وتستمر حتى السبت 25 من الشهر نفسه، وذلك في متنزه كشيشة الواقع بمنطقة الرحمانية بالشارقة.

وقال حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة «رُوَّاد» إن المبادرة تعود من جديد بعد غيابها العام الماضي؛ بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة لمنع تفشي جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن المبادرة استطاعت منذ انطلاقتها في 2014 وعلى مدى 6 دورات ماضية تشكيل منصة عملية مثالية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى الطلبة، وبالتعاون مع إدارات المدارس والجامعات وتشجيع الأسر وأولياء الأمور على دعم النشاط الإبداعي والابتكاري لدى أبنائهم، وتمكينهم من وضع البذور الأولى لأفكارهم وتجاربهم على أرض الواقع لتنتقل مستقبلاً إلى مشروعات تجارية ناجحة.

وأضاف إن إجمالي الطلبة المشاركين في الدورات السابقة للمبادرة بلغ عدد 132 طالباً وطالبة من العديد من المدارس والجامعات، حيث تم عرض 49 مشروعاً حققت إيرادات بإجمالي 128.294 درهماً.

ولفت إلى أن المبادرة ستقام خلال الفترة المسائية، وتم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى مخصصة للمشاريع المقدمة من طلبة المدارس، وستنظم في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر، والثانية لمشاريع طلبة الكليات والجامعات، وستكون من 21 إلى 25 من الشهر نفسه، منوهاً أن التسجيل متاح فقط لمشاركات المجموعات على ألا يزيد عدد المشاركين في المجموعة الواحدة على ثلاثة أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.

وأوضح أنه بعد انتهاء فترة التسجيل سيتم عقد يوم تعريفي للمشاركين يوم 11 ديسمبر لإطلاعهم على المبادرة ومعاييرها وشروطها، يليه تنظيم دورتين تدريبيتين يوم 13 و14 ديسمبر للمشاركين وبإدارة مجموعة من المدربين والمستشارين المختصين في مجال ريادة الأعمال لشرح مهارات ممارسة الأعمال الريادية وكيفية تطبيقها.

من جانبه، أكد محمد أحمد الملا الأمين العام بمجلس الشارقة للتعليم أن هذه المبادرة المجتمعية نجحت في مساعدة العديد من الطلبة في استثمار مواهبهم وشغفهم في مجال ريادة الأعمال ونقلها إلى تجارب مصغرة خلال المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تتماشى مع التوجهات الواعدة التي أعلنت عنها الإمارات من خلال حزمة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع عام الخمسين، والتي تشمل قطاع التعليم والاقتصاد وريادة الأعمال والشباب والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن القطاعات الحيوية التي تغطيها هذه المشاريع، ويعتمد نجاحها أساساً على قدرات ومهارات الإنسان الإماراتي باعتباره ركيزة لتحقيق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني وتمكين هذا الاقتصاد من توفير وترسيخ الحياة الكريمة للجيل الحاضر وأجيال المستقبل.

وأفاد أنه سيتم إجراء تقييم يومي للمشاريع المشاركة من قبل محكمين معتمدين، بحيث يتم تطبيق مجموعة من معايير التقييم، والمتمثلة بمعايير الابتكار والإدارة المالية والتسويق ومستوى الالتزام بالشروط، داعياً الطلبة إلى المسارعة في التسجيل والاطلاع على الشروط والمعايير العامة للمبادرة والالتزامات المطلوبة لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من خلال التواصل مع إدارة الرعاية والأنشطة بالمجلس على الأرقام 065045527 و065045592 أو عبر البريد الإلكتروني maharat@sec.shj.ae

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