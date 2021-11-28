إينوك و«إديميتسو» اليابانية تُسجّلان نمواً قوياً بالمبيعات خلال العام الأول لشراكتهما الناجحة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة إينوك، عن نتائج شراكتها الناجحة لتوريد وتوزيع الزيوت ومنتجات التشحيم مع «إديميتسو» اليابانية، لعملاء الشركة في الإمارات وأسواق المنطقة عموماً.

وسجّلت مجموعة اينوك نمواً قوياً في المبيعات خلال العام الأول للشراكة، وتسعى إلى تحقيق نمو إضافيّ في المبيعات بمعدل خمسة أضعاف عبر توسيع النطاق الجغرافي للشراكة بحلول نهاية 2021 ليشمل الأردن، والكويت، واليمن، والسودان، وغانا، ونيجيريا، وإثيوبيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان ودول أخرى في المستقبل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تؤكد شراكتنا الناجحة مع شركة «إديميتسو» اليابانية على إمكاناتنا الكبيرة في قطاع الزيوت ومواد التشحيم؛ ونفخر دائماً بتوفير خدماتنا ومنتجاتنا وفقاً لأعلى معايير الجودة وأفضل ممارسات السلامة العالمية.

كما أنها تعكس ثقة شركائنا بقُدرتنا على إنتاج أفضل مواد التشحيم وتوريدها وتوزيعها بمنتهى السلاسة للعملاء في دولة الإمارات وخارجها. وضماناً لتحقيق عمليات الإنتاج والتوريد والخدمات بشكل سلس، يتم مزج الزيوت ومواد التشحيم في مصنع إينوك للزيوت والشحوم في إمارة الفجيرة، والذي يعدّ من أكبر منشآت الإنتاج في المنطقة؛ ويضم مرافق آلية بالكامل لإنتاج مجموعة مُتكاملة من الزيوت ومواد التشحيم التي تغطي كافة الاستخدامات ضمن مختلف خطوط الأعمال.

كانت مجموعة إينوك و«إديميتسو» اليابانية وقّعتا اتفاقية لإنتاج زيوت ومواد التشحيم لعملاء الشركة ومُصنّعي المعدات الأصلية اليابانية، إضافة إلى الإشراف على إدارة عمليات توريد وتوزيع الزيوت ومواد التشحيم.

وتأسست شركة «إديميتسو» في 1911، ويشمل نشاطها قطاعات البترول وزيوت التشحيم والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والأعمال الزراعية الحيوية وتنمية الموارد، كما أنها تتمتع بحضور عالمي قوي.

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