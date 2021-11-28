30 مشاركاً بمعرض «صنع في منطقة عجمان الحرة»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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تحت رعاية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، افتتح المهندس عمر بن عمير المهيري، المدير العام المكلف لهيئة المناطق الحرة بعجمان، وصالح الجزيري عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة»، بمشاركة 30 عارضاً من المصانع العاملة بالمنطقة.

وأكد المهندس عمر المهيري، أهمية المعرض، والذي يقام في المقر الرئيس للمنطقة الحرة لمدة 3 أيام، لكونه يوفر منصةً تتيح لأعضاء مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة، تعزيز آفاق تعاونهم وشراكاتهم، وعرض وترويج منتجاتهم وخدماتهم.

وقال: تأتي هذه الخطوة، استمراراً للمبادرات الرامية لتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسريع وتيرة انتعاشها ونموها، وتحفيز المشروعات التجارية والاستثمارية، والشركات بمختلف فئاتها وقطاعاتها، لا سيما الصغيرة والمتوسط، باعتبارها قوة دافعة للتحول نحو منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على تلبية متطلبات المستقبل، فضلاً عن الارتقاء بتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية، لاستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين العالميين، وضمان استدامة نمو مجتمع الأعمال المحلي.

الخدمات الرقمية

أكد المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، الحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين للمنطقة، وربط المنطقة إلكترونياً مع الدوائر الحكومية الخدمية والوزارات، لافتاً إلى أنه تم صرف مبلغ 15 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمنطقة، لتقديم خدمات ذكية متطورة، تسهم في راحة المستثمرين.

وقال في تصريحات صحافية، عقب افتتاح المعرض، إن تنظيم المعرض، يأتي في إطار اهتمام المنطقة للترويج للصناعات في المنطقة، وضمن احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد، لافتاً إلى أن عدد الرخص الصناعية في المنطقة، بلغ 750 رخصة، مشيراً إلى أن عجمان الحرة، تعد ثاني أقدم منطقة حرة في الدولة، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعمل جاهدة في تعزيز مسيرة أداء القطاع الصناعي، وفق توجهات الدولة.

وشدد على مواصلة العمل للتغلب على التحديات التي تواجه مسيرة عمل القطاع الصناعي، وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين، وتعكف حالياً على عمل دراسة ترويجية، من خلال المشاركة الخارجية في المنتديات والمؤتمرات العالمية، للتعريف بالمنتجات الصناعية في عجمان، وذلك ضمن رؤية حكومة عجمان في جذب المستثمرين، وتقديم الحوافز والتسهيلات.

دعم ريادة الأعمال

وتطرق لجهود المنطقة الحرة في تمكين رواد الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع في الإمارة، لافتاً إلى تقديم تسهيلاتها لأكثر من 5000 رائد أعمال ومهني مستقل، مسجلين ضمن نطاقها الجغرافي.

وذكر أنه تم استقطاب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين، من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خلال السنوات الماضية. وجاءت مشاريع الاستشارات الإدارية في المرتبة الأولى، من حيث نشاطهم، مستحوذةً على النسبة الأكبر من إجمالي عدد مشاريع ريادة الأعمال والمهن المستقلة ضمن المنطقة الحرة، بـ 68 %، تلتها استشارات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12 %، ومن ثم الاستشارات التعليمية بنسبة 7 %، والاستشارات والدراسات الإعلامية بنسبة 5 %، وقطاع هندسة التصميم الداخلي بنسبة 4 %. وتستحوذ أنشطة الأعمال الأخرى على النسبة المتبقية، والبالغة 4 %.

كما تحتضن المنطقة حالياً 165 جنسية، وأكثر من 9000 شريك استراتيجي، و48 ألف من أعضاء المجتمع المؤثرين. وتأتي الهند على رأس قائمة أبرز الجنسيات التي لديها استثمارات في المنطقة، بنسبة 33 %، تليها باكستان بنسبة 16 %، ثم الصين والمملكة المتحدة بنسبة 4 % لكل منهما.

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