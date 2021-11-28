تعاون بين أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لوجستي متطور

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أمازون، عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لإنشاء مركز لوجستي جديد في أبوظبي. وسيكون المركز الجديد، واحداً من أكثر مراكز الشركة تطوراً على مستوى المنطقة، ويهدف لتعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم ريادة الأعمال، وتطور منظومة قطاع التجزئة، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة. ويأتي هذا التعاون، في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، البالغ قيمته 2 مليار درهم، لدعم الشركات المبتكرة العامة في قطاعات رئيسة.

ومن المتوقع إنشاء المركز اللوجستي الجديد بحلول عام 2024، وهو جزء من اتفاقية تعاون شاملة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل، خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي.

وقال راسل غراندينيتي نائب الرئيس الأول الدولي في أمازون: يسرنا أن نتعاون مع الإمارات، للإسهام في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أجندتها الوطنية الطموحة في هذا المجال. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ليكون المركز الجديد مجهزاً بأفضل خدمات أمازون اللوجستية المتطورة، والابتكارات التكنولوجية، ومبادرات الاستدامة، فضلاً عن توظيف خبراتنا الطويلة، والممتدة لعقود من الزمن.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: المركز اللوجستي الجديد لأمازون، سيعزز منظومة الابتكار في الإمارة، من خلال توفير إمكانات جديدة، وبنية تحتية متكاملة، تستفيد منها الشركات الأخرى أيضاً. وفي إطار التزامنا بتقديم أفضل الفرص الممكنة للقطاع الخاص، سيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار، دعم الشركات القائمة على الابتكار، لضمان نجاحها وازدهارها في إمارة أبوظبي.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تلتزم أمازون بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، لتعزيز النمو والابتكار، مع التركيز بشكل جوهري على توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجسد في شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار. ونحن على ثقة تامة، بأن هذا التوسع سيسهم في تعزيز سرعة وكفاءة خدمة وتجربة العملاء، وسيدعم تطوير أعمال العديد من البائعين، الذين يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا. كما نقوم بمساعدة شركائنا المستقلين، عبر تزويدهم بالخدمات اللوجستية، والبرامج والموارد اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت بسلاسة.

سيستخدم المركز أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. وسيسهم في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، من خلال خلق آلاف الوظائف على مدى 10 سنوات، والتي تناسب مختلف أنواع الخبرات والتعليم والمهارات، سواء من المبتدئين أو المتخصصين، مع تقديم أجور تنافسية وبرامج تدريبية.

وسيقوم المركز بتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتعاون مع أمازون، من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، وتنمية أعمالهم، وكذلك الاستفادة من إمكانات أمازون اللوجستية. وفي إطار التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ستقدم شركة أمازون برامج تدريبية وندوات تثقيفية متخصصة، لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل سنوي، ولمدة 10 أعوام.

تلتزم شركة أمازون بالوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية في جميع أعمالها، بحلول عام 2040. ومن هذا المنطلق، سيتم بناء المركز اللوجستي الجديد، بالاعتماد على استراتيجيات شاملة، لخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع معايير «استدامة»، وسياسة البيئة والمجتمع، ونظم إدارة الشركات، التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار. وسيضم المبنى سطحاً من الألواح الشمسية، لتوليد الطاقة المتجددة، وسيتم تصميمه لاستيعاب المركبات عديمة الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز