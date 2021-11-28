مشروع بـ 13.4 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة دبي الملاحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة دبي الملاحية، المركز البحري المتخصص لممارسة الأعمال الملاحية، والتابع لـ «دي بي ورلد»، اكتمال تنفيذ 20% من مشروع لتطوير شبكة إدارة مياه الصرف في المنطقة الصناعية، وسيربط المشروع شبكة الصرف في مدينة دبي الملاحية وميناء راشد و«بي آند أو ماريناز» مع الشبكة الرئيسة التابعة لبلدية دبي.

وتضم المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية العديد من ورش العمل، والمستودعات، وصالات العرض، والمحال التجارية، والمساحات المكتبية، وغيرها من المرافق المثالية للشركات الكبرى المتخصصة في الخدمات الملاحية. وتستقطب المنطقة الصناعية حاليًا العديد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات البحرية، لا سيما في مجالات رفع وإصلاح السفن، وتصنيع اليخوت. ويهدف المشروع التطويري الذي يبلغ قيمته 13.4 مليون درهم، إلى تلبية الطلب المتزايد على المرافق في المنطقة الصناعية، ما يسهم في ارتفاع عدد الوحدات الشاغلة.

وقال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية: تعتبر المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية مركزًا تجاريًا ووجهة للعديد من الشركات البحرية الرائدة، حيث بلغ معدل الإشغال في المنطقة الصناعية 82%، تضم 299 شريكًا تجاريًا. هذه النسبة المتزايدة دفعتنا إلى تنفيذ مشروع تحديث أنظمة معالجة النفايات السائلة لتوفير خدماتنا وفق أعلى المعايير العالمية للشركات العاملة في المنطقة الصناعية، ونحن نعمل باستمرار كي نضمن تلبية متطلبات عملائنا، سعيًا منّا لدعم شركائنا وعملائنا في مدينة دبي الملاحية من أجل تنمية أعمالهم وازدهارها، والحفاظ على جودة الخدمات التي نقدمها لهم، مع تسهيل عمليات معالجة مياه الصرف في المدينة.

وأنجز فريق المشروع التطويري، والذي تم إطلاقه في أكتوبر 2020، قرابة 98% من أعمال التصميم، و36% من الأعمال الهندسية والتعاقدية، ومن المقرر الانتهاء من جميع المراحل في الربع الثاني 2022.

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