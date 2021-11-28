10707 رخص لمنشآت أعمال بدبي في الأشهر الـ10 الأولى من 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 10707 رخص بشكل فوري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، توزعت على حسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها المهنية بنسبة 63%، والتجارية بنسبة 37%. وتوفر خدمة (الرخصة الفورية) حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

ويأتي إصدار الرخصة الفورية، التي تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9451 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1256 رخصة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية فكانت كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، الكرامة، المنخول، المركز التجاري الأول، نايف، بور سعيد، النهدة الأولى، والمرقبات.

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وتوزعت الرخص الفورية الصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 على حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت الأعمال المدنية بنسبة 38%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 25%، ثم الشركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 23%، وأخيراً الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد بنسبة 14%.

وتسهم مبادرة (الرخصة الفورية) في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، كما تضمن السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز