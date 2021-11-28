«التخفيضات الكبرى» تختتم فعالياتها في دبي بعروض استثنائية

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت، أمس، في دبي الدورة الثانية والأخيرة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى 2021، التي تواصلت على مدار 3 أيام وسط إقبال كبير من المتسوقين من سكان الإمارة وزوراها، لترسخ دبي وجهة إقليمية وعالمية للتسوق، عبر باقة من العروض الترويجية الكبيرة والاستثنائية والفعاليات الترفيهية، شملت أنحاء الإمارة.

وعلى مدار 3 أيام تسابق أكثر من 2000 محل تجاري في تقديم أروع العروض وأكبر التنزيلات، حيث وصلت التخفيضات إلى نحو 90% على مجموعات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمنتجات المنزلية والملابس والأجهزة الإلكترونية والهدايا والديكور المنزلي والأكسسوارات لعلامات تجارية عالمية رائدة وشركات محلية. وأهدت نحو 500 علامة تجارية عالمية المتسوقين أفضل الصفقات وسط أجواء تسوق وترفيه آمنة، تعتمد أفضل المعايير والاشتراطات الصحية والوقائية. وأسهمت الفعالية في استقطاب المتسوقين وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تحولت مراكز التسوق إلى خلايا نحل يومي الخميس والجمعة ونجحت التخفيضات في تنشيط المبيعات، وإعادة حالة الزخم والنشاط إلى قطاع التجزئة.

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