محمد عريقات: مواسم التخفيضات تنشّط المبيعات وتعزز الثقة في التجزئة

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد فراس محمود عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن أهمية مواسم التنزيلات، ومن ضمنها الدورة الثانية والأخيرة في العام الجاري من فعالية «3 أيام التخفيضات الكبرى» التي انطلقت الخميس الماضي لغاية أمس السبت، تتمثل في ارتفاع عدد المتسوقين بشكل كبير، وانعكاس ذلك على زيادة مبيعات المتاجر في دبي، وتنشيط حركة البيع والشراء في مختلف مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المتنوعة في جميع أنحاء المدينة.

اقتناص الفرص

وأضاف إن المتسوقين يحرصون على اقتناص الفرص والصفقات خلال مواسم العروض والتنزيلات ويسعون إلى الاستفادة من التخفيضات الكبرى على المنتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أوضح عريقات أن إقامة هذه العروض والتخفيضات ضمن مواسم محددة يساعد تجار التجزئة على تصريف ما لديهم من منتجات، وإطلاق البضائع الجديدة، وهذا يساهم في مواكبة أحدث التوجهات العالمية، ويلبي أذواق الجمهور.

ثقة المستهلكين

وأضاف محمد فراس عريقات:«باعتبار دبي وجهة عالمية مفضلة للزيارة، فإن تنظيم هذه العروض الترويجية ضمن فترات متفاوتة على مدار العام يتيح المجال للضيوف لخوض تجارب تسوق فريدة في أي وقت يأتون فيه لدبي. كما أن ثقة المستهلكين من جميع أنحاء العالم بمصداقية هذه العروض الترويجية والتخفيضات نابعة من تجارب نجحت المدينة بتقديمها سابقاً».

أسعار مخفضة

وأشار عريقات أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعد إحدى أبرز الفعاليات التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وتتميز هذه الفعالية بأهميتها لقطاع التجزئة كونها تنظم في موسم الأعياد، بما يتيح المجال أمام المتسوقين لشراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة تصل إلى 90 بالمئة على مدار 72 ساعة. ولهذا، تشهد الفعالية إقبالاً من تجار التجزئة للمشاركة بها، وقد تأكد خلال هذه الدورة مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و2000 متجر في دبي سواء في مراكز التسوق أو المتواجدة على الشوارع الرئيسية.

حركة نشطة

ورداً على سؤال حول مساهمة التخفيضات في تعزيز نمو مبيعات قطاع التجزئة في دبي قال عريقات:«في ظل ما تشهده دبي من حركة نشطة، وكذلك مع استضافة معرض»إكسبو 2020 دبي، الذي يلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن دبي استطاعت تعزيز الثقة لدى الجميع بكونها وجهة آمنة مع اتخاذها للإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها، فإننا نحرص على تقديم تجارب مميزة وفريدة لهم من خلال المهرجانات، والتي بدورها تساهم بتنشيط قطاع التجزئة وترفع من معدلات نموه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز