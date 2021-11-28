أجندة حافلة بالعروض الترويجية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، تقدم دبي تقويماً حافلاً بالعروض الترويجية والفعاليات الحصرية الرائعة لسكان المدينة وزوارها.

وتشكل فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة باحتفالات اليوم الوطني، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصةً مثالية للاستفادة من عروض التجزئة المتنوعة. وتلتزم جميع مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة تماشياً مع توجيهات الحكومة للحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، بما في ذلك ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والتباعد الاجتماعي.

وتشهد هذه المناسبة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الحصرية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، والتي سيستمتع بها سكان دبي وزوارها. ويستضيف حي دبي للتصميم d3 فعالية حائط ألواح التزلج من (فانز) بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات. وسيقوم فانز يوم 28 نوفمبر بتثبيت حائط يضم ألواح تزلج في حي دبي للتصميم، وهو نشاط حيوي يسلط الضوء على القيم المشتركة بين فانز ودولة الإمارات مثل الإصرار والتركيز على المجتمع والاحتواء والتعبير عن الذات.

وسيقوم أحد الفنانين يوم 2 ديسمبر من الساعة 4 عصراً وحتى 6 مساءً بإمتاع الجمهور من خلال الرسم المباشر على الحائط، ليتم بعد ذلك دعوة الحضور للحصول على واحد من 50 لوح تزلج مجاناً، وهو ما يعد طريقةً لا تنسى للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

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