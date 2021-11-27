تسجيل عقاري الشارقة ينجح في تجديد شهادة «الآيزو 27001» لإدارة أمن المعلومات

المصدر: الشارقة – البيان

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ضمن سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيقاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للقطاع العقاري في الإمارة، حققت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إنجازاً جديداً تمثل في نجاحها بتجديد شهادة الآيزو (ISO 27001:2013) لنظام إدارة أمن المعلومات العالمية، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد تجاوزها بنجاح عملية التدقيق والتقييم التي أجراها المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، حيث تم من خلاله التأكد من تطابق كل الإجراءات والأنظمة المتبعة في الدائرة مع معايير وشروط هذه الشهادة المعتمدة دولياً.

ويؤكد نجاح الدائرة في تجديد هذه الشهادة العالمية، على التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعّالة لضوابط وسياسات أمن المعلومات التي تطبّق على مختلف العمليات التي تقوم بها خدمة لعملائها في الإمارة الباسمة.

وتهدف هذه المواصفة التي طورتها المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس (الآيزو) إلى إنشاء نظام فعّال لإدارة أمن المعلومات في الشركات والمؤسسات عبر تطبيق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المعلومة وسريتها وسلامتها وإتاحتها للأشخاص المعنيين بها، بما يحقق استمرارية العمل بأفضل الطرق وأكثرها أمناً.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إن نجاح الدائرة في تجديد هذه الشهادة التي حصلت عليها لأول مرة عام 2019، يعزز من سمعتها المحلية والإقليمية، ويزيد من ثقة عملائنا فيما نطبقه من إجراءات عمل آمنة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وأجودها إليهم، بما في ذلك توفير نظام متطور لأمن المعلومات، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، حيث يحافظ النظام على سرية وأمن المعلومات الخاصة بالعملاء».

وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره لكل الموظفين الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز الجديد للدائرة، مؤكداً أن الفضل الأكبر فيه يعود إلى تعاون مختلف الإدارات والأقسام والتكامل فيما بينهما وصولاً لتحقيق هذا الإنجاز المهم، وذلك ضمن سعينا الدائم لتقديم أفضل الخدمات لكل العاملين بالقطاع العقاري في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

من جانبها، قالت سلوى سالم المهري مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة: «إنّ هذه الشهادة تعكس مدى التزام الدائرة بتطبيق المعايير العالميّة في عملها، وحرصها الدائم على مضاعفة جهودها الهادفة لتوظيف أفضل التقنيات المتقدّمة في سبيل ضمان سريّة وأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين معها، وبما يتفق مع المشاريع والمبادرات التي تنفذها الدائرة والهادفة إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وآمنة للمتعاملين».

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