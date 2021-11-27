بتخفيضات تصل لـ 80%.. «إكسبو الشارقة» يستضيف معرض «التسوق الكبير» 30 نوفمبر

المصدر: الشارقة- البيان

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يستعد مركز "إكسبو الشارقة" لاستضافة فعاليات النسخة الاستثنائية الثالثة من معرض «التسوق الكبير»، الحدث الأكبر من نوعه بإمارة الشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل والأكسسوارات، حيث سيشهد المعرض الذي تنظمه شركة ليز إيفنت، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر 2021، مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، وأكثر من 100 علامة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ويحرص الحدث في نسخته الاستثنائية على توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لزواره مع إطلاق عروض جذابة وخصومات كبيرة، تصل إلى نحو 80%، على أحدث التقنيات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد والأكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والتي ستقدمها كبرى العلامات التجارية ومن أهمها، ناين ويست، وسبلاش، وأل سي وايكيكي، وسكيتشرز، وكيه سويس، وأمبرو، وليفيس، وبراند بازار، وكلاركس، وهوم ستايل، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

نجاح الخطة الاستراتيجية

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن استضافة هذا الحدث يأتي ليعزز نجاح الخطة الاستراتيجية، التي أطلقها «إكسبو الشارقة» مع بداية عام 2021، والتي حرص من خلالها على دعم قطاع تجارة التجزئة، من خلال تنظيم عدد كبير من المعارض التجارية، والتي تعد فرصاً مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، ولا سيما أن هذا النوع من الأحداث تلقى إقبالاً واسعاً من سكان إمارة الشارقة وزوارها، وذلك في ظل التنافس الكبير بين الجهات المشاركة على تقديم أحدث منتجاتها بتخفيضات كبيرة، ونتيجة للتميز والنجاح الذي حققه مركز إكسبو الشارقة في المعارض السابقة، التي نظمها والتي عززت ثقة الجمهور في الإقبال على الفعاليات نتيجة الحرص على توفير تجربة مميزة وآمنة للزوار والعارضين.

نجاحات واسعة

من جانبه أشار جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إلى أن كافة المعارض التجارية التي نظمتها الشركة في مركز إكسبو الشارقة خلال عام 2021 حققت نجاحات واسعة سواء على صعيد تمكنها من استقطاب عدد كبير من الزوار أو على صعيد تعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة، وفي ضوء ذلك يأتي تنظيم هذه النسخة الاستثنائية من معرض «التسوق الكبير»، والتي نعد من خلاله زوار إكسبو الشارقة بتقديم حدث فريد في عالم التسوق يتميز بتنوع وشمولية المنتجات التي سيوفرها وذلك في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الأزياء والموضة، والإكسسوارات.

وسيفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

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