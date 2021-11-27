«فيرسا» تشغل طائرات «في أر تي 300» بدون طيار في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت شركة فيرسا إيروسبيس الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة إيروتير - إحدى الشركات التابعة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية (الذراع الاستثمارية لتوازن القابضة) – لتشغيل طائرات (في أر تي 300) الطائرة العمودية بدون طيار تشغيلاً مدنياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل فيرسا إيروسبيس بموجب مذكرة التفاهم على بناء علاقة طويلة المدى تقوم من خلالها بإدارة مبيعات طائرات في أر تي 300 بدون طيار للاستخدام التجاري في مختلف دول المنطقة. كما تقوم فيرسا إيروسبيس بإعداد مقترح لتصميم وتطوير برنامج تدريبي شامل تعمل الشركة من خلاله كمزود رئيس لخدمات التدريب لكافة منتجات ايروتير من الطائرات بدون طيار.

وستقوم فيرسا إيروسبيس باستخدام خبراتها التدريبية لتطوير منظومة مبتكرة ومتكاملة رقمياً للمناهج والدورات لطياري التحكم عن بعد في المستقبل. وسيستند البرنامج التدريبي الجديد إلى احتياجات العملاء، مع مدخلات فريدة ومحددة للتشغيل والمهام تتفاوت بين الحمولات الخفيفة والثقيلة.

وقال جورج برينتزاس، الرئيس التشغيلي لفيرسا ايروسبيس إن مذكرة التفاهم هذه تمثل نقلة نوعية ومهمة في قطاع النقل اللوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في إدخال مفهوم جديد يعكس مواكبة الامارات للثورة الصناعية الرابعة القائم على التكنولوجيا المتطورة.

وأضاف قائلاً أن العمليات التجارية لهذا النوع من الطائرات بدون طيار من شأنها أن تحدث قفزة تكنولوجية هائلة في سوق خدمات النقل، مشيراً إلى ان هذه الخدمات ستشمل النقل الداخلي.

وقال كيوان عبد الرحمن، المدير التنفيذي لعمليات الطائرات بدون طيار في فيرسا إيروسبيس أن الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ايروتير سيمكن الشركة من تعزيز خبراتها مواصلة المساهمة في دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وسيعزز من فرص وقدرات الشركة الفنية والتجارية.

من جهته قال عبدالله محمد الجنيبي، رئيس قسم الاستثمار في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة إيروتير أن هذه الشراكة تحقق أحد أهداف الصندوق والمتمثل في تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية عبر توفير القيمة داخل الدولة لاستثمارات الصندوق المحلية والعالمية.

وقال في هذا الصدد: "نؤمن بأن فيرسا ايروسبيس ستكون شريكاً ممتازاً يدعم تطلعات إيروتير لتطوير شبكة أسواق ومبيعات ولتوفير أفضل وسائل التدريب والدعم لعملائها، متوقعا أن تبدا عملية التوريد للطائرات في نهاية العام 2022.

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