80 جهة تستقطب آلاف الزوار في ختام ديكوبيلد 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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نجح معرض الديكور والتصميم ومواد البناء ديكوبيلد 2021، الذي اختتم فعاليات دورته الخامسة اليوم (السبت) في مركز دبي التجاري العالمي، بأن يحافظ على زخمه في عدد الزوار منذ اليوم الأول لانطلاقه وحتى آخر أيام المعرض الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسط مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه، والتي ضمت أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بزيادة 45,45% عن الدورة السابقة، كما نجح في استقطاب وحضور آلاف الزوار طيلة أيام المعرض التي امتدت من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المعرض شهد إبرام عدد كبير من الصفقات والعقود والأعمال التجارية، واستطاع أن يحوز على رضا العارضين والزوار من خلال احتضانه على مساحة 4 آلاف متر مربع، لكبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والإستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري، ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي حرصت على تقديم أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالإسكان.



تمكين أصحاب الهمم

وتزامنا مع فعاليات المعرض، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن انضمامها لمبادرة همة الشباب في البناء التي أطلقها مجلس دبي للشباب مؤخرا، وذلك من خلال اجتماع تنسيقي بين الجانبين جرى في منصة المؤسسة بالمعرض، ويأتي انضمام المؤسسة للمبادرة ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وحرصا منها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الاندماج وبناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وحرص المؤسسة على دعم ورفع نسبة السعادة لهذه الفئة الغالية من خلال توفير المسكن الملائم لهم.



وفد تجاري تركي

واستضاف المعرض في يومه الثاني وفد تجاري تركي ضم 25 ممثل عن اتحاد مصدري البحر الأبيض المتوسط (AKAMIB) برئاسة كمال كويسين أوغلو عضو المجلس التنفيذي للتعرف على الشركات، وضم مجموعة من أهم الشركات المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأثاث والمفروشات والتصميم الداخي، حيث اطلعوا على أحدث المنتجات المعروضة، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم العالي للمعرض وتنوع المشاركات والتخصصات التي طرحها ديكوبيلد 2021، كما بحث الوفد إمكانية وسبل التعاون التجاري بين الشركات التركية والإماراتية وإمكانية مشاركتهم في الدورات القادمة للمعرض.



أنماط ذكية

وتميّزت هذه الدورة من "ديكوبيلد 2021" التي أقيمت لأول مرة في مركز دبي التجاري العالمي بتقديم مستلزمات تحويل المنازل إلى الأنماط الذكية، من خلال طرح باقات متكاملة لإتاحة التحول الشامل للمنازل الذكية أو أجهزة التحول الجزئي، فضلا عن تقديم العروض التنافسية المُغرية التي شملت منح خصومات مختلفة وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات، بالإضافة إلى استعراض أفضل المنتجات والحلول لأصحاب المشاريع السكنية والتجارية والضيافة والمطورين العقاريين، كما شكل الحدث منصة مثالية لتقديم أحدث المعلومات والمنتجات فيما يخص كافة جوانب صناعة البناء والديكور المبتكرة عالمية المستوى، من خلال نخبة من أهم الشركات والجهات المعنية بكافة التخصصات الداخلة في قطاع بناء وتجهيز المساكن من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة، وصيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها، إلى جانب التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية في المساكن.



فرصة مميزة

وأكد عدد من ممثلي الشركات المتخصصة الذين زاروا المعرض على تأكيد مشاركتهم بالنسخة السادسة من ديكوبيلد 2022، لإعجابهم بالتنظيم العالي بالحدث وحجم الإقبال الذي شهده، كما أعرب عدد كبير من الشركات العارضة المشاركة أن المعرض نجح في ترويج وتعزيز مكانة شركاتهم مؤكدين حرصهم على المشاركة في الدورات القادمة نظرا للنجاح الذي حققه ديكوبيلد 2021 في جميع المقاييس خاصة من ناحية الموقع الهام في مركز دبي التجاري والتنظيم المتميز من قبل المؤسسة، فضلا عن كونه مثل فرصة مميزة ومحطة هامة للتعارف وعقد الصفقات كونه جمع تحت مظلته عدد كبير من الشركات متنوعة التخصص، الأمر الذي أسهم في استقطاب آلاف الزوار للمعرض للتعرف على الخدمات التي قدمتها الشركات مما أتاح لهم الفرصة لتطوير أعمالهم وبناء قاعدة عملاء جدد.



شكر وتقدير

وأعربت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن شكرها وتقديرها لشركائها الاستراتيجيين، وكافة الهيئات والجهات الحكومية والخاصة على رعايتهم للحدث، مثمنة جهود العارضين ووسائل الإعلام تقديرها لمساهمتهم ودورهم البارز في نجاح فعاليات ديكوبيلد 2021، وتعزيز مكانته وسمعته كمنصة رائدة تتيح لزواره بناء مشروعاتهم السكنية الخاصة أو الاستثمارية بأبسط الطرق وأسهلها.

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