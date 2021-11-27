الافتتاح في قلب دبي التاريخية بالتزامن مع احتفالات الخمسين ولمدة عشرة أيام

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أمس افتتاح فندق «الخوري سكاي جاردن» - في المكان نفسه الذي وُلِدَت فيه شركته الأم، «مجموعة الخوري»، منذ خمسة عقود مضت، ويتزامن افتتاح الفندق مع بدء أنشطة احتفالية في الإمارات تستمر لمدة 10 أيام، بمناسبة اليوبيل الذهبي لليوم الوطني للدولة، في الثاني من ديسمبر، ويحتوي فندق «الخوري سكاي جاردن» على 279 غرفة واسعة وجناحاً وجميعها مزودة بوسائل راحة ممتازة ومرافق متصلة، ويُعد فندقاً مثالياً في قلب المنطقة التجارية المركزية في «ديرة». ويضم الفندق أيضاً أربعة منافذ للطعام والشراب، منها مطعم مفتوح طوال اليوم، إلى جانب منتجع صحي، صالة للألعاب البدنية، حمام سباحة مكشوف، نادٍ للأطفال، حجرة للألعاب، قاعة كبيرة للاحتفالات، وثلاث قاعات للاجتماعات.

ويوجد موقع الفندق في المنطقة المعروفة باسم «ميناء سعيد»، والتي تمتد على ضفة «خور دبي»، وعلى مسافة خطوات من المكان الذي كان يوماً ما مقراً لمكتب وفناء «مجموعة الخوري»، حيث كانت القوارب التجارية الخشبية تنقل البضائع إلى الموانئ الأخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وصُنّفت «فنادق الخوري» ضمن نسبة الــ 5% الأفضل في أصحاب الأعمال بالإمارات في التميز المهني وفي مساعدة الناس على العودة للعمل. وعيّنت «فنادق الخوري» أخيراً حوالي 100 مهني. إن التميز المهني، سعادة الموظفين، وسعادة العملاء جزء من الثقافة المؤسسية للمجموعة.

وتعتزم «فنادق الخوري» افتتاح مُنشأة أخرى في الإمارات خلال الأشهر القليلة المُقبلة، بينما تخطط للمزيد من التوسع في الإمارات الأخرى وسلطنة عُمان.

وقال عبد الله خوري، نائب رئيس «مجموعة الخوري»: «يتزامن افتتاح فندق «الخوري سكاي جاردن» مع اليوم الوطني للإمارات ويعكس التزامنا القوي تجاه اقتصاد الإمارات، وبصفة خاصة صناعة السياحة».

وأضاف الخوري: «لعائلتنا ارتباط عاطفي قوي بهذه القطعة الخاصة من الأرض، والتي أسس فيها والدي مجموعة شركاتنا التجارية العائلية منذ خمسين عاماً مضت. وما زالت لدينا ذكريات رائعة تعود إلى سنوات تكوين دولة الإمارات - عندما كان عدد قليل من السيارات يسير على الطرق نصف المُمهدّة وكانت العديد من وسائل الراحة العصرية التي نعتبرها اليوم من المُسلّمات تُعد آنذاك رفاهية».

وتابع الخوري: «كانت الحياة بسيطة، وأقل اضطراباً. ونمت أعمالنا التجارية منذ ذلك الحين، ونشعر بارتباط وثيق بالمكان - على الرغم من كون الأشياء قد تغيرت جذرياً من حولنا. لذا، يمثل هذا الموقع وافتتاح الفندق علامة فارقة شديدة الأهمية في أعمالنا التجارية».

وواصل قائلاً: «وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن امتناننا الصادق لقادة بلادنا، وبصفة خاصة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرؤيتهم وقيادتهم التي أتاحت الفرص لنا جميعاً».

وأضاف: «نؤمن باستدامة اقتصاد الإمارات وصناعة السياحة النابضة بالحيوية في الدولة على المدى الطويل. وبدأ «فندق الخوري سكاي جاردن» بالفعل يقدم للسياح الدوليين والإقليميين أفضل ما في خدمات الضيافة لدينا».

ولم يكن افتتاح فندق «الخوري سكاي جاردن» ليأتي في وقتٍ أفضل من ذلك، مع ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق لما يقترب من 100% منذ أكتوبر 2021- بسبب فتح الحدود الدولية و«إكسبو 2020 دبي».

وسجلت حركة مرور المسافرين عبر مطار دبي الدولي نمواً بلغت نسبته حوالي 20% في الأسابيع الأربعة الأخيرة لتصل إلى 20.7 مليون مسافر على مدار عام كامل حتى أكتوبر 2021، وذلك نتيجة التغييرات التي جرت في قيود السفر في الأسواق العالمية الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما ولّد ثقة متجددة في آفاق السفر الدولي.

ويتيح موقع فندق «الخوري سكاي جاردن» سهولة الوصول إلى الأماكن التجارية والترفيهية المهمة، مثل «مركز دبي التجاري العالمي»، «إكسبو 2020 دبي»، «المنطقة الحرة لمطار دبي»، و«ميناء راشد». وللمسافرين المتطلعين إلى اكتشاف المدينة، يقع الفندق على مسافة قصيرة من مراكز التسوق الكبرى، مثل «ديرة سيتي سنتر»، «مردف سيتي سنتر»، «مدينة دبي للمهرجانات»، و«دبي مول»، الوجهات الأيقونية مثل «برج خليفة»، «برواز دبي»، و«نافورة دبي»، والمراكز الترفيهية مثل «متحف دبي»، «السيف»، «سيتي ووك»، «لا مير»، «كايت بيتش»، «دبي أكواريوم»، وغيرها المزيد.

وقال ارون كومار، مدير عام «فنادق الخوري»: «نشعر بسعادة بالغة ومتحمسين للترحيب رسمياً بضيوفنا في هذه المُنشأة البارزة ضمن منشآت «فنادق الخوري» ولا يوجد توقيت أفضل من ذلك للافتتاح، حيث يتزامن مع اليوم الوطني الخمسين للإمارات. وتوفر ألواننا النابضة بالحياة، غُرفنا ومنشآتنا المصممة بذوق عالٍ، بالإضافة إلى أحدث المميزات في إدارة غُرف النزلاء حلاً مستداماً فيما يتعلق بالحفاظ على مستويات درجات الحرارة والإضاءة داخل الغُرف حسب رغبات النزلاء. ويتيح فندق «الخوري سكاي جاردن» لنزلائنا بعض الخيارات الرائعة لتناول الطعام وأماكن الاجتماعات، وأيضاً خيارات الترفيه الكافية للعائلة أيضاً. وبالتالي، يوفر الفندق كل العناصر لتجربة ضيافة عظيمة».

وقال سينول ساريسن، مدير عام فندق «الخوري سكاي جاردن»: «على مدى العقد الماضي ولسنوات عدة أخرى، كانت دبي واحدة من أكثر 10 مدن استقبالاً للزوار على مستوى العالم، واختيرت أخيراً لتكون المدينة الأكثر أماناً في العالم. وعلاوة على ذلك، جاء 4 ملايين مسافر دولي إلى دبي منذ يناير 2021. ويتبين لنا من واقع ذلك أننا كإدارة فندق «الخوري سكاي جاردن» يمكننا أن نبدأ عام 2022 بتحفيز وإرادة كاملة لتحقيق أرقام قياسية أعلى في صناعة السياحة بدبي».

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