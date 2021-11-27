«تايمز سكوير» يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بمجموعة أنشطة وطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مركز تايمز سكوير»، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مجموعة من الأنشطة الوطنية وعن مخطط للزوار يعكس تلك الرحلة المذهلة التي عاشتها الدولة في الخمسين سنة الماضية.

وسيقدم «مركز تايمز سكوير» سلسلة من ورش العمل وحجرة تصوير تفاعلية ستعكس وتحتفل بإنجازات الإمارات العربية المتحدة إذ إن الدولة ستحتفل بعيدها الخمسين وذلك من 26 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وسيستضيف مركز تايمز سكوير بالشراكة مع Foto.UAE وSharaf DG، معرضاً للصور عنوانه مسابقة التصوير الفوتوغرافي بين الثواني والسنوات إذ يعرض 20 مصوراً محلياً صوراً للحظات لا تنسى في الإمارات العربية المتحدة.



صناعة البطاقات

وسيحظى الأطفال بفرصة صناعة بطاقات التهنئة الخاصة بهم. وسيساعدهم أحد الأشخاص على تجسيد أفكارهم مستخدمين الرسوم والشرائط.

الفنون الورقية

كما يحظى الأطفال بفرصة صناعة أعمال فنية متنوعة من الورق بألوان علم الإمارات العربية المتحدة.

ويقع مركز تايمز سكوير في موقع متميز في طريق الشيخ زايد، وهو مركز أنيق للتسوق يضم مجموعة فريدة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، وكذلك مجموعة من العلامات التجارية الحصرية الفريدة التي لا توجد في أي مكان آخر في دبي. ويقدم مركز تايمز سكوير لزائريه أجواء مثالية للأسرة تضم أنشطة متنوعة بالإضافة إلى اختيارات التسوق الراقية والمختلفة، وكذلك الأسواق الأسبوعية التي تضم المنتجات يدوية الصنع في مختلف الصناعات.

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