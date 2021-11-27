«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة إنفوسيس فيناكل للمنتجات المبتكرة للعملاء لعام 2021

المصدر: الشارقة- البيان

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فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة أفضل تحول رقمي، وذلك ضمن جوائز إنفوسيس فيناكل «Infosys Finacle» للمنتجات المبتكرة للعملاء لعام 2021، في تأكيد على قوة وتميّز منظومته الخاصة بالتحول الرقمي.

الكفاءة في تقديم الخدمات

وتعد جوائز إنفوسيس فيناكل للمنتجات المبتكرة للعملاء من أهم المنصات، التي تهتم بقطاع التقنيات المصرفية حول العالم، حيث يتم اختيار الابتكارات المتميّزة ضمن معايير محددة، تعتمد على مدى كفاءتها في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، ودرجة رضا العملاء، ومدى الابتكار في القنوات والتوزيع، بالإضافة إلى الابتكار في تطوير الممارسات، التي تعزز من زيادة الإيرادات والأرباح في السوق.

استراتيجيات تعزيز الرقمية

وقال وليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: «تواصل استراتيجية المصرف بالتحول الرقمي في نيل المزيد من الجوائز المرموقة، والتي توجت هذا الأسبوع بفوزنا بجائزة إنفوسيس فيناكل للمنتجات المبتكرة للعملاء، وسط منافسة أكثر من 270 ترشيحاً من دول العالم، ونعتبر هذا الفوز دليلاً جديداً على كفاءة الجهود، التي نقوم بها وعلى تميّز القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد العمودي أن مصرف الشارقة الإسلامي، حريص في هذا الوقت الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة بعامها الخمسين، على تبني العديد من المبادرات، التي تعزز الخدمات الرقمية للعملاء وتزودهم بحلول أكثر ابتكاراً وسهولة، وذلك من خلال أحدث التقنيات والحلول الآمنة، التي تسهم في الوصول إلى هذا الهدف.

حلول مبتكرة وخدمات متميزة

وكان المصرف قد فاز بالعديد من الجوائز المرموقة تقديراً لحلوله المبتكرة وخدماته المتميزة، ومنها: جائزة «البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً» 2020 في حفل جوائز التمويل الدولي الثامن International Finance Award، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وجائزة بنك ويلز فارغو الأمريكي للتميّز في المعاملات المصرفية للتحويلات، وجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة لعام 2021 لأفضل علامة تجارية في فئة الخدمات الإلكترونية، وغيرها الكثير.

يذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي يقوم بتقديم نطاق واسع من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين، فضلاً عن توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار «نلتزم لننتصر»، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.

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