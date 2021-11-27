جونز ذا كروسر يقدم باقة احتفالات منزلية بمناسبة الأعياد

المصدر: دبي- البيان

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إنه الوقت المنتظر والحافل بالبهجة والمحبة من كل عام، وهو الموعد الذي يقدم فيه جونز ذا كروسر أروع الاحتفالات المنزلية بمناسبة الأعياد. سواء كنتم تستضيفون الأصدقاء والأسرة في منزلكم هذا الموسم أو كنتم في ضيافة شخص آخر، فلا شك في أنكم ستبهرون الجميع في هذا العام مع أروع لوازم الأعياد من جونز ذا كروسر.

تتضمن التشكيلة المميزة لموسم الأعياد من جونز ذا كروسر الديك الرومي المشويّ الشهي مع كافة الأطباق الجانبية وأطباق شهية من الأجبان واللحوم الباردة، والعديد من سلات الهدايا المدهشة وتشكيلة مبتكرة من الحلويات اللذيذة التي تعد طازجة يومياً في مخابز العلامة. وبالطبع فإن فروع جونز ذا كروسر تواصل توفير أفضل المنتجات الشهية كالصلصات والشوكولاتة وزيت الكمأة وخل البلسميك المعتق وكل الأطايب التي يمكن أن تكون أفضل الهدايا وألذ مكونات الطهي، بالإضافة إلى دورها في تقديم وليمة مبهرة بكل سهولة.

عروض الديك الرومي

عروض اللحوم المشوية من جونز ذا كروسر تقليد عمره 11 عاماً، ولا يمكن تفويتها لمن يرغب بإقامة احتفال لا ينسى في موسم الأعياد. ترافق طبق الديك الرومي المشوي من جونز صلصة الكرانبيري الطازجة والمرق اللذيذ مع الميرمية والحشوة اللذيذة. أما طبق لحم الغنم المشوي بالقدر المثالي فيقدم مع الثوم المحمّر والمرق الغنيّ بنكهة الروزماري.

ولم ينسَ المطعم الاهتمام بالأطباق الجانبية بشكل خاص، إذ يقدم خيارات متنوعة منها البطاطس المحمّرة بدهن البط، وكرنب بروكسل المكرمل والنقانق اللذيذة الملفوفة بلحم العجل المقدد والجزر الأبيض بالعسل والقرنبيط بالجبن وغيرها الكثير.

طبق الأجبان

إنه موسم الأعياد الذي تستحقون فيه تدليل حواسكم مع تشكيلة فاخرة من أطباق الأجبان وأطباق اللحوم الباردة التي تتوفر جاهزة أو يمكنكم إعدادها بأنفسكم. يمكنكم الاختيار من بين ثمانية أنواع حصرية شهية من الأجبان الفاخرة ومنها «ستنكنج بيشوب» و «لورد أوف هندردز» و«ترافل بري» وهي أجبان ستدهش حواسكم بمذاقها الفريد.

أما الأطباق الجاهزة فمنها طبق الأجبان الفاخر الذي يقدّم على طبق من خشب البلوط ويحتوي تشكيلة من الأجبان اللذيذة مثل «ستنكنج بيشوب»، والعديد من الأطباق الجانبية اللذيذة. أما طبق «فستيف ميت ذا ميكر» فيحتوي جبن البوراتا الإيطالي بمذاقه الغني مع العديد من اللحوم الباردة والزيتون والتوت البري والإضافات المميزة من جونز.

كما يمكن بدلاً من ذلك إعداد طبق الأجبان واللحوم الخاص بكم عبر اختيار ستة أنواع من الأجبان المعدّة بشكل جميل للغاية، ومنها جبن «أنيوجوال بيدفيلوز» الذي ينسجم مع زيت الواسابي وجبن ريبلوشون دي سافوي وثلاثة أنواع مدهشة أخرى من الأجبان الفاخرة.

حلويات الأعياد اللذيذة

هل جاءت الدعوة إلى الحفل في اللحظات الأخيرة وليس هناك وقت لإعداد الحلوى؟ لا داعي للقلق، فجونز ذا كروسر لديه الحل المثالي، حيث يمنحكم الطهاة المبدعون أفضل الأطباق التي يمكنكم طلبها لتبهروا الجميع في موسم الأعياد. تتنوع الخيارات بين فطيرة القرع وفطيرة البيكان وتارت التفاح بالقرفة وخيارات الكيك بوبس ورجال الثلج المصنوعين من الماكارون، بالإضافة إلى بودينج الفاكهة وكعكة عيد الميلاد وبسكويت الزنجبيل بشكل منزل أو بشكل أشخاص، وبراونيز بشكل شخصية رودلف – وهي جميعاً معدّة طازجة في المطعم. وبالطبع تتوفر التشكيلة المعتادة من الحلويات المفضلة لدى روّاد المطعم، مثل فالرونا إكليرز وتشيز كيك الباسك.

نادي جونز للأجبان

لمحبي الأجبان والهدايا المميزة والإبداعيّة، يعدّ الاشتراك في نادي جونز للأجبان خياراً مدهشاً. فكل صندوق ضمن الاشتراك يحتوي أربعة أنواع من الأجبان الموسمية الفاخرة والمنتقاة لتحقق التوازن المثالي من خلال نوعين شهيرين من الأجبان ونوعين لذيذين غير معروفين للجميع، ترافقها ملاحظات التذوق والتعليمات ورسالة ترحيبية. ويقوم نادي جونز لثقافة الأجبان بتوصيل صندوق المشتركين الأنيق شهرياً إلى منازلهم.

السلّات الفاخرة

تتميز سلة الهدايا من جونز ذا كروسر المصنوعة بعناية من القش بالتغليف الأنيق والتقديم المميز، فيما تمتلئ كل منها بأجود المنتجات الفاخرة واللذيذة مثل بسكويت الزنجبيل وبودينج الأعياد وفطر الكمأة مع ملح البحر أو الأجبان الكريمية الشهية وعسل الزهور البرية اليوناني وغيرها – حيث تتوفر خيارات تضفي البهجة على الجميع مهما اختلفت الأذواق. تتضمن خيارات السلات الجاهزة كلاً من «ذا فستيف كونواسور» التي تحتوي شوكولاتة غوانجا من فالرونا، وجبن مونتجمري تشيدر وكرات التين المشوية ولافوش أستريسك وبري الترافل مع خيارات أخرى رائعة للذواقة.

الضيافة المنزلية الراقية

يمكنكم الآن طلب الوليمة الأكثر فخامة مع تشكيلة مدهشة من الكانابيه الخاص بالأعياد والتي تتضمن خيارات مميزة مثل تارت جبن البري مع الكرانبيري أو بانكيك «سيلفر دولار» مع الجبن والسالمون المدخن أو الإيمبانادا المقرمشة. كما أن هناك العديد من الخيارات الأخرى الرائعة والسهلة للضيافة.

ولتجربة لا مثيل لها، يمكن الحصول على موائد التشكيلة المتنوعة الحافلة بالخيارات الواسعة من الأجبان الفاخرة والزيتون والخبز والبسكويت المملح والصلصات واللحوم الباردة وفطائر اللحم المفروم والكانابيه والسالمون وغيرها الكثير.

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