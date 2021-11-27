«براق» يقدم خصماً بنسبة 50% بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة أصول للتطبيقات الذكية، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن تقديم خصم بنسبة 50%، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين الخمسين لدولة الإمارات، وبحد أقصى 50 درهماً لكل مستخدم للخدمات التي يتضمنها تطبيق «براق» لحجز مركبات الليموزين، وحلول توصيل المستندات من وإلى الجهات الحكومية في الشارقة.

ويتوفر تطبيق «براق» الذي أطلق في شهر سبتمبر من العام الماضي، في متجري «أندرويد» و«آبل»، ويغطي مدينة الشارقة بشكل كامل. ويمكن الاستفادة من الخصم المتوفر لمدة ثلاثة أيام (من 1 إلى 3 ديسمبر 2021)، من خلال حجز الخدمة المطلوبة عبر التطبيق، واستخدام كود الخصم UAE50 قبل إتمام عملية الدفع.

وأكد علي الأميري، مدير أصول للتطبيقات الذكية «براق»، أن إطلاق هذا العرض الجديد بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى دعم خطط حكومة الشارقة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة المجال لعدد أكبر من الجمهور لاستخدام الخدمات الرقمية والذكية المبتكرة.

وأشار الأميري إلى أن تطبيق «براق» الذي يقدم في مرحلته الأولى، خدمة حجز مركبات الليموزين التي تضم أسطولاً من سيارات بي أم دبليو الجديدة، وخدمة استلام وتوصيل المستندات، بين الجهات الحكومية في مدينة الشارقة، يعمل حالياً على دراسة تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وسيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

ويمكن لقاطني إمارة الشارقة حجز سيارات الليموزين من خلال هواتفهم الذكية، بعد تحميل التطبيق وتحديد موقع الانطلاق ووجهة الوصول، وسيقوم التطبيق بإرسال أقرب سيارة ليموزين متواجدة إلى طالب الخدمة، ويظهر على واجهة التطبيق اسم السائق، ورقم لوحة السيارة، ووقت وصول السيارة إلى الموقع.

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