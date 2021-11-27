تخريج الدفعة الثانية من برنامج قيادات المستقبل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج قيادات المستقبل الرقمي، الذي يهدف إلى تمكين الإماراتيين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات التقنية المتخصصة، والمهارات الشخصية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، للعمل في القطاع الخاص.

واشتمل البرنامج على مجموعة من المسارات التي تضمنت مهارات عملية في حل المشكلات، والتفكير النقدي، والتفاعل الإنساني وغيرها، بحيث يكون الخريجون قادرين على التعامل مع مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وثورة الروبوتات والأتمتة والواقع الافتراضي.

وفي كلمته التي ألقاها في بداية الحفل رحب المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الرقمية بالحضور، وتوجه بالشكر لشركات القطاع الخاص الداعمة للبرنامج، وقال: «يؤكد برنامج قيادات المستقبل الرقمي حرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الدائم على فتح الآفاق المهنية للخريجين المواطنين ليكونوا على تماس مع الواقع العملي، وليكتسبوا المهارات التقنية المتخصصة، والكفاءات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف زيادة فرصهم في الحصول على عمل في القطاع الخاص».

وأكد المهندس الزرعوني على أن انضمام الخريجين لهذا البرنامج يدل على رغبتهم الصادقة في النهل من التجارب الواقعية واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات، مشيراً إلى أن ذلك يدل على استحقاقهم للنجاح والريادة، وأضاف بالقول: «نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لن نتردد في تقديم الدعم للكوادر الإماراتية الراغبة في الاستزادة من علوم المستقبل ضمن قطاع الاتصالات والمعلومات. وسنواصل استقطاب الشبان الراغبين في تطوير معارفهم العلمية والعملية في هذا المجال. إن هذا المشروع يندرج في صميم رسالتنا الوطنية، وهو جزء من واجبنا تجاه المجتمع، إن المرحلة التي تعيشها دولتنا الحبيبة تتطلب منّا جميعاً استنفار الطاقات والجهود والأفكار من أجل المساهمة في الخمسين الجديدة، وجعلها قصة نجاح تضاهي، بل تتفوق على ما حققته دولتنا في الخمسين الأولى. هذا ما اعتدنا عليه، وهذه هي توقعات قيادتنا الرشيدة، والرهان الحقيقي في هذه المهمة هي عليكم بما اكتسبتموه من علم ومعرفة، وما تمتلكونه من ولاء وانتماء لهذا الوطن المعطاء».

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الخريجين لزيادة فرص حصولهم على عمل في شركات التكنولوجيا في القطاع الخاص، ويتضمن البرنامج دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات، ودورات تدريبية في مهارات العمل، ومختبرات عملية افتراضية، وورش توعوية مع خبراء من القطاع الخاص، كما يوفر البرنامج للطلاب توجيه ودعم وإرشاد مهني، وتدريباً ميدانياً مع القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويمتد برنامج قيادات المستقبل الرقمي على مدار 12 أسبوعاً، ويقدم 22 ساعة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات، و11 ساعة تدريبية في مهارات العمل، و72 ساعة مختبرات عملية افتراضية، و6 ورش توعوية مع خبراء من القطاع الخاص.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تحرص على إطلاق البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقت برنامجاً تدريبياً بعنوان «برنامج ريادة الأعمال الإماراتي»، بهدف تدريب المهندسين الشباب الإماراتيين، وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال ونماذج تُحتذى في منظومة التقنيات الناشئة بالدولة، بالإضافة إلى مخيم الهيئة للابتكار، والبرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الهيئة الافتراضية.

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