أبوظبي تحدث الإجراءات الاحترازية لحضور الفعاليات والمعارض

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث الإجراءات الاحترازية لحضور الفعاليات والمعارض تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أن حضور الفعاليات والمعارض في الأماكن المغلقة يتطلب الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإبراز نتيجة فحص «PCR» سلبي لا تتجاوز مدتها 96 ساعة، وإجراء فحص «EDE» عند الدخول (يمكن استبدال المساح الحراري بفحص الـ «EDE» أو إبقاؤه)، وأيضا الالتزام بارتداء الكمام.

وذكرت الدائرة ان الزوار والمشاركين الدوليين الغير مطعمين يستثنوا من المرور الأخضر على أن يتم إثبات فحص لا يتجاوز 48 ساعة (لا يشمل المواطنين والمقيمين)، مشيرة إلى تشغيل الموقع بطاقة لا تتجاوز 80% من السعة الاستيعابية. ونوهت الدائرة انه بالنسبة للفعاليات في الأماكن الخارجية، فينبغي الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإجراء، فحص «EDE» عند الدخول، والالتزام بارتداء الكمام.

وأشارت الدائرة انه بالنسبة لحفلات الزواج، فيجب تشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 100 شخص في القاعات الداخلية، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 300 شخص في المساحات الخارجية (الأماكن المفتوحة)، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 60 شخص في المنزل.

وأكدت الدائرة أن التحديث أصبح ساري اعتباراً من 26 نوفمبر الجاري وعليه يتوجب على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمو الفعاليات، وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية الالتزام بتطبيق التعليمات.

وأوضحت الدائرة بانه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المحدثة، داعية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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