ترخيص فوري لــ 10,707 منشآت أعمال في دبي خلال العشرة أشهر الأولى من 2021

المصدر: البيان

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أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 10,707 رخصة بشكل فوري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، توزعت على حسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها المهنية بنسبة 63%، والتجارية بنسبة 37%. وتوفر خدمة ’الرخصة الفورية‘ حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

ويأتي إصدار الرخصة الفورية، التي تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط على منصة استثمر في دبي invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9,451 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 1,256 رخصة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية فكانت كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، الكرامة، المنخول، المركز التجاري الأول، نايف، بور سعيد، النهدة الأولى، والمرقبات.

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وتوزعت الرخص الفورية الصادرة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 على حسب الشكل القانوني، حيث تصدرت الأعمال المدنية بنسبة 38%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 25%، ثم الشركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 23%، وأخيراً الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد بنسبة 14%.

وتسهم مبادرة ’الرخصة الفورية‘ في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، كما تضمن السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين "المواطنين" في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وتشكِّل "استثمر في دبي"، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال نافذة نموذجية توفر إمكانية الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك عبر زيارة الرابط invest.dubai.ae.

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