«بي دبليو سي»: الإمارات تتصدر إقليمياً في الصفقات المكتملة خلال 2021

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط في مستوى النشاط التجاري استناداً إلى عدد الصفقات التجارية التي اكتملت خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في تقرير «ترانزاكت ميدل ايست» أو «صفقات الشرق الأوسط» الصادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية.

وأفاد التقرير بأن الإمارات شهدت خلال الفترة التي يغطيها اكتمال 113 صفقة، ما منحها صدارة المنطقة في إتمام الصفقات خلال الفترة المذكورة موضحاً أن مصر جاءت في المركز الثاني برصيد 95 صفقة، فيما حلّت السعودية ثالثة برصيد 61 صفقة.

وأكد التقرير أن هذه الصدارة في حجم الصفقات المُكتملة تُعد انعكاساً لحالة الثقة والتفاؤل السائدة حالياً بين الشركات القائمة بالدولة حيال استمرارية التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». وأضاف التقرير أن هذه المشاعر الإيجابية تتزايد في الأوساط التجارية بالإمارات على نحو لافت.

واستعرض التقرير بعضاً من أبرز الصفقات التجارية التي اكتملت في الإمارات خلال الفترة المنقضية من عام 2021، وذكر أن قطاع التقنية المالية «فينتك» كان أحد أبرز القطاعات التي شهدت اكتمال صفقات بالدولة، ومنها على سبيل المثال الصفقة التي أجرتها منصة «بوليسي بازار» الهندية للخدمات المالية والتأمينية عبر الانترنت، حيث جمعت 75 مليون دولار لتمويل التوسع في أنشطتها بالإمارات.

وأشار إلى صفقات طرح أسهم الشركات في اكتتاب عام أولي، فذكر أن آفاق سوق هذه النوعية من الصفقات تبدو واعدة في المنطقة بقيادة الإمارات والسعودية، ذلك أن عدداً متزايداً من الشركات في البلدين يتجه حالياً إلى الإدراج في البورصات.

وأفاد تقرير «بي دبليو سي» بأن دبي تحديداً استأثرت بنصيب كبير من الصفقات التي شهدت الإمارات اكتمالها خلال 2021، وذكر بعضها، ومنها على سبيل المثال صفقة استحواذ مجموعة «تمر اللوجستية» السعودية على حصة أغلبية في شركة «مامز ورلد»، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتُعد أكبر منصة في الشرق لأوسط لتجارة السلع المتعلقة بالأطفال عبر الانترنت، وأيضاً جولة التمويل التي قادتها مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار في منصة «كيتوبي» للمطابخ السحابية بدبي.

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