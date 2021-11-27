«التخفيضات الكبرى» تنعش التجزئة في دبي وتهدي المتسوقين أفضل الصفقات

المصدر: دبي - محمـد جـلال

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تواصلت أمس فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى 2021» التي تختتم اليوم بعد ماراثون من التخفيضات شاركت فيه أكثر من 500 علامة تجارية عالمية وتهدف إلى تنشيط قطاع التجزئة والأسواق وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق على مستوى المنطقة والعالم عبر منح المتسوقين أفضل الصفقات.

وشهدت الأسواق ومراكز التسوق حالة من النشاط الكبير أمس وساعد تحسن الطقس وعطلة نهاية الأسبوع على تدفق أعداد كبيرة من الزوار من داخل الإمارة وخارجها على مراكز التسوق للتمتع بأجمل الأوقات والاستمتاع بباقة من العروض والفعاليات ضمن الحدث الترويجي إضافة إلى الفعاليات الترفيهية ضمن «جدول فعاليات دبي» والتي تضمنت باقة من الأحداث والأنشطة والفعاليات في نهاية الأسبوع وتستمر إلى اليوم في مناطق الإمارة كافة.

وتسابقت مراكز التسوق في تقديم العروض الاستثنائية إذ وصلت التخفيضات إلى 90% على باقة واسعة من السلع والمنتجات شملت الأجهزة الإلكترونية والملابس والأحذية كما تتضمن الفعالية - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - صفقات مجزية إذ يقدم تجار التجزئة في دبي مجموعة من المكافآت والجوائز الرائعة للمتسوقين مع فرص الفوز بجوائز كبرى تعزز تجربة التسوق.

وتزامنت الدورة الثانية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» هذا العام مع بداية موسم الشتاء، إذ تم خفض أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات من الأجهزة الإلكترونية والديكور المنزلي إلى الأزياء والإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية رائدة وشركات محلية.

ونجحت الفعالية في استقطاب شرائح واسعة من المتسوقين لمراكز التسوق ومتاجر التجزئة في أنحاء دبي ممن حرصوا على الاستفادة من العروض الترويجية على مدار اليومين الماضيين وسط توقعات بتواصل حالة الزخم في اليوم الأخير من الفعالية التي تستمر 3 أيام.

ويواصل أكثر من 2000 متجر تقديم تخفيضات استثنائية بالاستفادة من نشاط حالة الطلب وتدفق الزوار من داخل الإمارة وزوارها ولا سيما مع انتعاش التدفقات السياحية المصاحبة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» والاستفادة من الأجواء الآمنة للتسوق والترفيه إذ تلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة قواعد الصحة والسلامة الصارمة تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار «كوفيد 19» بما في ذلك ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والتباعد الاجتماعي وذلك ضمن الفعالية التي تندرج ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة وتقام مرتين سنوياً وتشكل رافداً مهماً لقطاع التجزئة.

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