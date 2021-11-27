الإمارات ضمن الــ 15 الكبار عالمياً في القوة الشرائية

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت دراسة أجرتها «سايمون كوتشر أند بارتنرز» بأن الإمارات ضمن أعلى 15 دولة على مستوى العالم في الترتيب على المؤشر العالمي للقوة الشرائية وذلك استناداً إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الرواتب وانخفاض الضرائب ما يعني ببساطة أن السكان في الإمارات يتمتعون بقوة شرائية عالية، وفقاً لمعدلات رواتبهم إلى إنفاقهم.

وأجرت الشركة الاستشارية الألمانية دراستها بالأساس لرصد دول العالم التي يُتوقّع أن ينفق سكانها أكبر مبالغ مالية على التسوق في موسم التسوق الشتوي الجاري، والذي بدأ أمس بفعاليات «الجمعة السوداء» ويستمر حتى أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأشارت الدراسة إلى بيانات العام الماضي، والتي أفادت بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية تصدرتا العالم في متوسط حجم الإنفاق على المشتريات خلال «الجمعة السوداء» أو «اثنين الانترنت»، وهو يوم الاثنين الذي يلي «الجمعة السوداء» مباشرة، حيث بلغ المتوسط 340 يورو في كلٍ من البلدين.

وتوقع التقرير أن تحتفظ الإمارات والسعودية بمكانة مُتقدمة عالمياً في حجم الإنفاق على «الجمعة السوداء» و«اثنين الانترنت» في 2021.

وأفاد التقرير بأن 40% من السكان بالإمارات يتوقعون أن تصل نسبة التخفيضات في موسم التسوق الشتوي لهذا العام إلى 40%. وأعرب 39% من السكان بالدولة عن نيتهم للتسوق هذا العام من المتاجر التقليدية، وليست الإلكترونية.

وأضاف التقرير أن المتسوقات بالإمارات ينفقن 43% من دخلهن على التسوق في قطاع الأزياء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز