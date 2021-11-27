الخطوط التركية تحتفل بـ 40 عاماً على انطلاق رحلاتها للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل الخطوط الجوية التركية بالذكرى السنوية الأربعين لانطلاق رحلاتها إلى دولة الإمارات، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للدولة.

حيث تأسّست الخطوط الجوية التركية عام 1933 بأسطول مكوّن من خمس طائرات، وأطلقت أولى رحلاتها في الشرق الأوسط إلى بيروت والقاهرة في 1951 في حين هبطت أول رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار أبوظبي في 7 يناير 1981 مع إعادة إطلاق الخط الجوي مرة أخرى في 25 يناير 2006.

تم تسيير أول رحلة جوية إلى دبي في 5 نوفمبر 1983، بينما تم إطلاق خط الشارقة في 11 أبريل 2019 بتسيير رحلات يومية إليها. وبالإضافة إلى ذلك؛ قامت شركة طيران «أنادولو جيت» التابعة للخطوط الجوية التركية بتشغيل أول رحلة لها بالإمارات في 20 ديسمبر 2020 عبر رحلات يومية.

وحاليـاً؛ تقوم الخطوط الجوية التركية بتسيير 28 رحلة أسبوعية إلى الإمارات (21 رحلة أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار دبـي، و3 رحلات أسبوعية بين مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول ومطار دبـي، و4 رحلات أسبوعية بين مطار إسطنبول ومطار أبوظبي).

وقال إمري إسماعيل أوغلو، مدير عام الخطوط الجوية التركية في دبي والمناطق الشمالية: يسعدنا أن نحتفل بمرور 40 عاماً على انطلاقتنا في الإمارات. لقد بدأ هذا العام بشكل إيجابي مع انفتاح قطاع الطيران؛ حيث نركز طاقتنا على تعزيز تجربة السفر لعملائنا، لا سيما مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.

وذلك مع مراعاة تدابير النظافة الصحية بالشركة اللازمة لتحقيق تجربة طيران آمنة، حيث يقوم فريقنا بتطبيق أعلى مستويات الوقاية الصحية في كل مرحلة من مراحل الرحلات الجوية بما يفوق ويتجاوز المعايير المعتادة في قطاع السفر الجوي.

من جانبه، قال حسن ديمير، مدير عام الخطوط الجوية التركية في أبوظبي: يمثل بلوغنا الذكرى الـ40 لانطلاق رحلاتنا لدولة الإمارات أهمية بالغة لدينا بالخطوط الجوية التركية، ونحن على ثقة من أن الرؤية الإيجابية للدولة في استعادة الأوضاع الطبيعية بقطاع السفر الجوي ستكون مفيدة للجميع.

حيث نأمل أن نرى المزيد من الزخم مع قدوم المزيد من المسافرين لزيارة معرض إكسبو الدولي. ويُسعد فريقنا في أبوظبي رؤية هذا الاتجاه التصاعدي الحاصل في قطاعنا مدفوعاً بالنهج الاستباقي وروح المبادرة لدولة الإمارات.

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