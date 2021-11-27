دبي تقود تعافي الطيران العالمي

المصدر: دبي - رامي سميح

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أكد خبراء وعاملون في قطاع الطيران والسفر على جهود دبي في دفع عجلة تعافي قطاع الطيران والنقل الجوي من تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا، لا سيما مع عودة الطلب مجدداً وارتفاع الإقبال على السفر في ظل وجود طفرة في الحجوزات منذ انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف هؤلاء لـ «البيان الاقتصادي» إن قطاع الطيران في دبي يعد محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الإمارات والعالم برمته، وهو ما جعل من عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة ليس فقط في تحقيق التعافي الكامل.

ولكن أيضاً رسم مستقبل صناعة الطيران العالمية، مشيرين إلى أن قطاع الطيران بدبي يعد أيضاً من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية، التي تسعى لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي مرموق في صناعة الطيران.

وكانت دبي من أوائل المدن التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز ثقة المسافرين وتوفير أفضل الخدمات لهم من خلال الارتقاء بإجراءاتها وتقديم نموذج احترافي في التعاطي مع تداعيات «كوفيد 19»، في رسالة إيجابية إلى العالم أن الإمارة بمؤسساتها ومرافقها الخدمية كافة، استعدت بشكل كافٍ لاستقبال زوارها والتمتع بمرافقها السياحية المتنوعة وسط أجواء من الأمن والأمان والاحتياطات الاحترازية الضرورية الخاصة بالفيروس، وخصوصاً في فترة معرض «إكسبو 2020 دبي».

نقلة نوعية

وقال الخبير في قطاع السفر والطيران سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريمير» للسفر، إن قطاع الطيران في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً يسير بخطى ثابتة وتطور مستمر بعد نجاحه في التعافي من أزمة جائحة «كورونا».

مشيراً إلى النجاح المحقق خلال معرض دبي للطيران، وهو ما يؤكد على تعافي قطاع الطيران انطلاقاً من دبي، وأيضاً تأكيد على تعافي الإمارات بشكل عام من تداعيات الجائحة.

وكان معرض دبي للطيران 2021، قد كشف أخيراً عن تسجيل صفقات تجاوزت قيمتها 287 مليار درهم (78 مليار دولار)، فيما استقبل المعرض أكثر من 104 آلاف زائر خلال الأسبوع الذي أقيم فيه، وبزيادة حوالي 50% من الزوار بغرض العمل، ليعزز بذلك مكانته كواحد من المنصات الدولية الرئيسية التي تسرّع عملية تعافي قطاعي الطيران والفضاء عقب أزمة «كوفيد 19».

وتوقع الدرمكي مزيداً من التطور والنمو لمستقبل قطاع الطيران والسفر والسياحة في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، بعد أن قدمت الدولة مثالاً واقعياً لنجاح استراتيجيتها في فتح الأجواء والإجراءات الاحترازية المتخذة في قطاع الطيران للتصدي لتبعات الجائحة.

ريادة عالمية

وقال الخبير في قطاع السفر والطيران عمر العلي، إن دبي نجحت بفضل ريادتها ودورها البارز بالمنطقة والعالم في استعادة تعافي قطاع الطيران والسفر، واستئناف الفعاليات الكبرى حضورياً، مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات بما يعزز من دورها ومكانتها كمركز عالمي للسياحة والسفر والطيران والأعمال.

وأكد أهمية الجهود العالمية التي تقودها دبي للدفع باتجاه إعادة التعافي والنمو إلى صناعة الطيران التي تواجه تحديات نتيجة التداعيات التي فرضتها الجائحة على صناعة الطيران.

مشيراً إلى أن دبي كانت في صدارة مدن العام التي اتخذت إجراءات سريعة لتعزيز ثقة المسافرين لاسيما في ظل ما تتمتع به من مكانة عالمية باعتبارها مركزاً دولياً للخدمات اللوجستية وقدرة استثنائية في مجال النقل الجوي والشحن.

قصص نجاح

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن نجاح معرض دبي للطيران هو خير دليل على نجاح دبي في قيادة تعافي قطاع الطيران العالمي من تداعيات الجائحة، من خلال خطط استراتيجية مدروسة وجهود متضافرة ورؤية حكيمة للقيادة الرشيدة.

مشيراً إلى أن قطاع الطيران في دبي قدم قصة نجاح يحتذى بها في مجابهة الجائحة من خلال جاهزية مسبقة للتعامل مع الأزمات واستثمارات ضخمة تم ضخها لتأسيس بنية تحتية رائدة على مستوى العالم.

وتوقع الدرمكي أن يواصل قطاع الطيران في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً استعادة دفة النمو مجدداً مع مواصلة دبي تحقيق المزيد من الإنجازات بعزيمة وإصرار لترسيخ دور الإمارة في ربط العالم وتعزيز حركة الطيران العالمية.

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