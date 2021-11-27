«ديكوبيلد» يفتح آفاقاً جديدةً في بناء وتجهيز المساكن

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم فعاليات معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021»، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يفتح آفاقاً جديدةً في قطاع بناء وتجهيز المساكن.

وقدم المعرض لزواره العديد من الخدمات المبتكرة التي تساعدهم على الوصول إلى أحدث المنتجات في ما يخص جوانب صناعة البناء والديكور عالمية المستوى كافة، من خلال استقطابه نخبة من أهم الشركات والجهات المعنية بالتخصصات كافة في قطاع بناء وتجهيز المساكن الحديثة والعصرية.

وأكدت عدد من الجهات المشاركة أن المعرض يمثل فرصة مثالية ومنصة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المختلفة والمتنوعة ما بين حلول وأنظمة مبتكرة، وكل ما يتعلق بخدمات صيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها، إلى جانب التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية.

كما يشكل الحدث الذي يستقطب هذا العام أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة فرصة لاكتشاف مجالات تعاون جديدة بين العديد من الشركات المعنية بكل التخصصات الداخلة في هذا القطاع الحيوي.

وقال المهندس نور عربي من شركة «صدى للديكورات»: نقدم من خلال مشاركتنا في المعرض العديد من الخيارات في التصميم الداخلي، ولدينا فريق متكامل جاهز لمساعدة الزوار على تنفيذ أو تصميم مخططاتهم المنزلية ومساعدتهم على اختيار الأثاث المناسب لمنازلهم، وفق أحدث التوجهات العالمية.

بالإضافة إلى التعاون مع باقي الشركات والجهات المشاركة الأخرى لمساعدة الزوار على اختيار المناسب لهم من مختلف التخصصات.

وأكد أنصار أيوب من شركة «الكيدرا»، حرصه على المشاركة في المعرض منذ انطلاقه في عام 2017، كونه يعد فرصة لاستعراض كل ما هو حديث وعصري في مجال التصميم والمفروشات.

مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً تلو آخر، سواء من ناحية عدد المشاركات أو التنوع في الخدمات المقدمة ما يجذب المزيد من الزوار، ويساعد على تعزيز حركة المبيعات في المعرض، ويفتح أمام المشاركين فرصاً جديدة للتعاون وعقد صفقات مع شركات أخرى، واستقطاب المزيد من العملاء الباحثين عن أفضل الخيارات لمساكنهم أو لأصحاب المشاريع السكنية.

وقال كريم محمد مدير التسويق بشركة «أوتاد»: تعد هذه المشاركة الخامسة لنا على التوالي في المعرض نظراً لمكانته المتميزة.

وقدرته على استقطاب آلاف الزوار ما يتيح لنا فرصة لعرض منتجاتنا أمام العملاء من مطابخ وأبواب مبتكرة وخزائن ملابس وتلاقي سنوياً إقبالاً واستحساناً كبيرين من الزوار، إذ تمكنا من خلال ديكوبيلد من إيجاد قاعدة عملاء دائمين ينتظروننا كل عام للتعرف إلى جديدنا والحصول على عروض حصرية نقدمها لهم في المعرض، إلى جانب بناء علاقات جديدة سواء بعملاء جدد أو شركات من القطاع نفسه.

وأوضحت ياسمين العدلي من دهانات جوتن، أن الموقع الجديد لتنظيم المعرض هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي شكّل إضافة نوعية للحدث وللعارضين، كونه يعد مقراً لأهم الأحداث على مستوى العالم ويشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، مشيدة بدور مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والجهات كافة الراعية للمعرض على جهودها التنظيمية العالية وتقديم الأفكار التطويرية المبتكرة.

لافتة إلى أن شركة جوتن تقدم هذا العام لزوار «ديكوبيلد 2021» أحدث الابتكارات في الدهانات الداخلية والخارجية، واستعراض تشكيلة الألوان الجديدة لعام 2022 والتي أطلقتها جوتن تحت شعار «معاً».

كما نتطلع من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الرائد إلى تعريف الزوار بأفضل الحلول لاختيار الدهانات المناسبة لمنازلهم والمواد المناسبة وذات الجودة العالية، ونقدم العديد من الحسوم الحصرية والجوائز والقسائم التشجيعية.

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