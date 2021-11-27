«لايف» تستثمر 100 مليون درهم وتوظف 100 مواطن خلال عامين

المصدر: (دبي - البيان)

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تعتزم مجموعة لايف للرعاية الصحية، العلامة التجارية المحلية الإماراتية استثمار 100 مليون درهم لافتتاح عشرين فرعاً في جميع أنحاء الدولة و بالإضافة إلى توظيف 100 مواطن خلال العامين القادمين. وتحتفل المجموعة التي تمتلك أكبر شبكة صيدليات في الإمارات في مجال الرعاية الصحية الأولية والعيادات بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وبالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها.

وأعلنت المجموعة أمس في مؤتمر صحفى بدبي عن افتتاح خمسة وعشرين فرعاً جديداً للصيدليات بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين تماشياً مع ثقة المجموعة المستقبلية في نمو سوق الرعاية الصحية في الإمارات.

وقال عبد الرحمن ناصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسلسلة صيدليات لايف:

«إن احتفالنا بالذكرى الخامسة والعشرين مناسبة مهمة جداً لنا، اليوم نتوج ثمرة الجهد الكبير الذي قام به فريق العمل على مر السنوات السابقة.

فما أجمل النجاح على هذا المستوى مع إضافة خمسة وعشرين فرعاً جديداً على سلسلة الفروع التي يصل عددها لـ 300 فرع، خاصةً أننا أيضا نقوم بالانتقال إلى مجال الرعاية الصحية الأولية الذي يعتبر تقدماً طبيعياً كعلامة تجارية مشهورة في قطاع الصيدليات في البلاد لمدة 25 عاماً».

وأضاف:«لم يكن نمونا ليتحقق لولا مباركة ودعم حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ونود أن نهنئ الدولة بمرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد. ونود أن نخصص صيدلياتنا وعياداتنا تحية للذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة».

إلى جانب ذلك قال الرئيس التنفيذي جوبيلال فافاشان: «بدأنا في عام 1996، بمنفذ واحد لصيدليات لايف في جميرا دبي وعلى مدار هذه السنوات الخمس والعشرين نفخر بمساهماتنا في مساحات البيع بالتجزئة للرعاية الصحية التي شهدت تحولاً هائلاً في العقدين الماضيين.

إن عملنا في مجال الرعاية الصحية الأولية سيكون الآن منصة أخرى ستسمح لنا بالارتقاء بمسيرة الصحة لدينا إلى مستويات عالية الخدمة حسب الموصى بها من الدولة».

وتم مؤخراً افتتاح عشر صيدليات في يوم واحد في الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر رائع ومؤشر على عودة الاقتصاد إلى صورته الطبيعية بعد جائحة كوفيد-19، مع وصول فروع صيدلية لايف إلى 300 فرع اليوم، تمتلك مجموعة الرعاية الصحية الآن مساحة إجمالية تبلغ حوالي 700000 قدم مربع من مساحة الأعمال، وهو أكبر انتشار لمجموعة صيدلية واحدة في الإمارات.

ولدى لايف اليوم الكثير من المميزات التي تجعلها تتصدر القائمة، مثل أول هايبرماركت مجهز بأهم مستلزمات الرعاية الصحية وأول صيدلية درايف ثرو بالإضافة إلى التطبيق الذي يعد أحد أفضل 5 تطبيقات تسوق تم تنزيلها في الإمارات العربية المتحدة.

حيث تم تنفيذ أكثر من 90٪ من عمليات التسليم في غضون 30 دقيقة، وهي تمثل حوالي 160 علامة تجارية عالمية في الشرق الأوسط ولديها إدارة سلسلة توريد قوية للغاية بدعم من الأنظمة والعمليات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء وتعزيز التزامها بجعل الرعاية الصحية ذات الأسعار المعقولة في متناول شعب الإمارات العربية المتحدة.

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