«أبوظبي التجاري» يُعلن الفائزين بسحوبات حسابات توفير المليونير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية عن فوز اثنين من عملائه ضمن السحوبات الشهرية عن شهر أكتوبر لحساب توفير المليونير الإسلامي وحساب توفير المليونير الإماراتي، ليصل إجمالي الفائزين بهذه الجوائز إلى 152 عميلاً مليونيراً حالياً.

وفازت عائدة.ع بالجائزة الكبرى البالغة مليون درهم ضمن جوائز حساب توفير المليونير الإسلامي، بينما فاز سعيد س.م.الظاهري بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 500.000 درهم عن حساب توفير المليونير الإماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، فاز عشرون عميلاً من عملاء البنك بجوائز نقدية تبلغ قيمة كل منها 10.000 درهم، وقد تم الإعلان عن أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.

ويسعى بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية عبر حساب توفير المليونير الإسلامي وحساب توفير المليونير الإماراتي إلى تحقيق طموحات العملاء وتطلعاتهم من خلال السعي لتشجيعهم على تبني مبدأ الادخار بشكل منتظم.

حيث يتيح احتفاظ العميل بمتوسط رصيد شهري حدّه الأدنى 5 آلاف درهم التأهل للفوز بإحدى الجوائز النقدية البالغ عددها 264 جائزة تفوق بمجموعها قيمة 25 مليون درهم سنوياً لكلا الحسابين. كما أن قيام العميل بادخار كُلّ ألف درهم إضافية في حساب التوفير الخاص به يمنحه فرصة إضافية للدخول بالسحب على الجوائز.

تجدر الإشارة إلى أن حسابات توفير المليونير يمكن استخدامها كحساب توفير اعتيادي يحصل العميل من خلاله على بطاقة خصم مباشر يمكنه استخدامها في عمليات السحب النقدي والمشتريات سواء عبر الانترنت أو في المتاجر. وهذه الحسابات المميزة متاحة لكافة العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يُتيح بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية حساب توفير المليونير الإماراتي لمواطني الدولة حصرياً، في حين يُتيح حساب توفير المليونير الإسلامي لكافة الجنسيات. ويمكن لأي شخص يبلغ 21 عاماً من العمر أن يفتح هذه الحسابات بتقديم مستندات بسيطة لدى أي من فروع بنك أبوظبي التجاري أو عبر القنوات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالبنك، كما يمكن للعملاء القصّر فتح هذه الحسابات تحت وصاية أولياء أمورهم.

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