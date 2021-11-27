«بريتلينغ سوبر آيه في آي» الجديدة تحط في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام جورج كيرن، المدير التنفيذي لشركة «بريتلينغ» بزيارة فعالية أسبوع الساعات دبي لإطلاق مجموعة «سوبر آيه في آي» الجديدة الخاصة بالعلامة المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط عبر دبي.

ورفع الستار عن أحدث مجموعة ساعات من «بريتلينغ» أمام أكثر من 80 ضيفاً، ومن بينهم عدد من الصحفيين، والشخصيات البارزة، وعشاق الساعات.

وأتت هذه المجموعة لتحتفي بتاريخ الطيران عبر تصاميم مستوحاة من ساعة الطيارين الأصلية «كوبايلوت» التي صُنعت عام 1953.

وفي كلمة ألقاها المدير التنفيذي لشركة بريتلينغ أثناء الفعالية، قال جورج كيرن: «بعد الإطلاق العالمي لساعة سوبر آيه في آي الذي لاقى نجاحاً كبيراً في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، يسرنا أن نطرح ساعة سوبر آيه في آي المرة الأولى في الشرق الأوسط عبر فعالية أسبوع الساعات دبي؛ هذه الفعالية التي نعتز بمشاركتنا فيها.

تجسد هذه المجموعة الحنين إلى بدايات الطيران، حينما كان الطيارون يعتمدون على ساعاتهم بوصفها أدواتٍ للطيران. ولكن، ليس من الضروري أن يكون المرء طياراً أو من عشاق الطائرات القديمة ليُقدِّر الصنعة الاستثنائية والتصميم المتين اللذين تتميز بهما هذه المجموعة».

استوحيت ساعة سوبر آيه في آي من أربع طائرات أسطورية وهي طائرة نورث أمريكان أفييشن ‎P-51‎ موستانغ، وطائرة فوغت ‎F4U‎ كورسير، وطائرة كورتيس ‎P-40‎ وورهوك، وطائرة دي هافيلاند موسكيتو.

ويتزامن إطلاقها مع مرور ما يقرب من مئة عام على ظهور ساعات الطيران من شركة واكبت أهم لحظات تطور هذه الصناعة، بدايةً من محاولات الإقلاع الجسورة الأولى وحتى نشأة السفر الجوي التجاري، فتاريخ بريتلينغ لا ينفصل عن تاريخ الطيران.

وفي ثلاثينيات القرن العشرين، اشتهرت «دائرة ويت للطيران» في شركة بريتلينغ بعدما اخترعت ساعات دقيقة لقمرة القيادة لصناعة الطيران التي كانت وليدة آنذاك. وبعد عقدين من الزمن، وتحديداً في عام 1953، قدمت بريتلينغ للعالم أداة طيران جديدة أخرى، ولكنها اتخذت هذه المرة شكلاً قابلاً للارتداء.

وسرعان ما حققت ساعة الطيارين ذات الرقم المرجعي ‎765-AVI‎ رواجاً كبيراً وهي الأولى من نوعها التي كانت مصدر إلهام لابتكار المزيد. وأحبها الطيارون، فاشتهرت باسم كوبايلوت «Co-Pilot». في عام 2020، أطلقت بريتلينغ أيضاً ساعة ‎AVI Ref. ‎765‎ 1953 ‎Re-Edition‎ وهي نسخة مصممة بعناية مستوحاة من طراز الساعة الأصلية مع احترام عراقة الأصل.

ويُجرى أسبوع الساعات دبي، بنسخته الخامسة، من 24 إلى 28 نوفمبر، في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

وإلى جانب عرض مجموعة سوبر آيه في آي الجديدة، ستعرض بريتلينغ أيضاً أحدث مجموعاتها، بما فيها المجموعة الكبسولية توب تايم للسيارات الكلاسيكية، ومجموعة سوبر كرونومات، إضافة إلى إصدارات بريميير هيريتاج، وذلك عبر منصتها رقم 13، التي تقع في صالة العرض الخاصة بفعالية أسبوع الساعات دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز