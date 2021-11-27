الأسهم تستقطب 12 مليار درهم سيولة في أسبوع

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة عقب سلسلة مكاسب قوية حلقت بمؤشراتها لمستويات قياسية. وارتفع سوق أبوظبي 1.25 % ليغلق عند 8453.95 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والاتصالات والخدمات.

فيما انخفض سوق دبي 2.9 % ليصل إلى 3170.27 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والصناعة والسلع والاتصالات والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 12 مليار درهم، منها 8.28 مليارات في أبوظبي و3.7 مليارات في دبي، وجرى تداول 4.2 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.21 مليار سهم في أبوظبي و3 مليارات سهم في دبي، عبر تنفيذ 95.3 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان»: حافظ سوق أبوظبي على مكاسبه عند أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، فيما شهد مؤشر دبي جني أرباح بعد الصعود المتتالي في الفترة الأخيرة ولكنه عاود وعوض بعضاً من خسائره مع نهاية الأسبوع.

وأضاف إن الأسواق الإماراتية ستحظى بمحفزات قوية ونسبة سيولة عالية وإدراجات متوقعة في الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي، إضافة إلى إطلاق صندوق لصانع السوق وصندوق آخر لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج.

وأوضح أن النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، جاءت قوية وجاذبة للمستثمرين إذ سجلت شركات سوق أبوظبي نسبة نمو بلغت 48% فيما حققت مثيلاتها في سوق دبي ما نسبته 60%، متوقعاً معاودة رؤية الزخم والتركيز على أساسيات السوق الإيجابية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.63% مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.4% و«الإمارات دبي الوطني» 7.4% و«جي إف إتش» 9.75%، ونزل قطاع العقار 3% بعد هبوط «إعمار العقارية» 4.1% و«إعمار للتطوير» 0.43% و«ديار» 8.65% و«داماك» 2.85% فيما صعد «الاتحاد العقارية» 24.82%.

وتراجع قطاع الاستثمار 3.48% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 2% و«سوق دبي المالي» 6.16% فيما صعد «شعاع كابيتال» 2.2%. وارتفع قطاع النقل 0.51% إثر صعود «أرامكس» 0.73% و«الخليج للملاحة» 6.41% فيما استقر «العربية للطيران».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 856 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 840.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 263.5 مليون درهم، وحقق «أملاك للتمويل» أكبر وتيرة صعود بنسبة 33.9%، تلاه «الاتحاد العقارية» 24.82%، ثم «مصرف السلام السودان» 17.85%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.87%، تلاه «جي إف إتش» 9.75%، ثم «الإمارات دبي الوطني» 7.4%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 61.2 مليون درهم، منها 32 مليون درهم للخليجيين و29.11 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 61.2 مليون درهم، موزعة بواقع 7.3 ملايين درهم للعرب و53.87 مليون درهم للأجانب.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع الاستثمار 2.48% مع نمو «ألفا ظبي» 10.08% فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.13% و«إشراق» 1.4%، واستقر «الواحة كابيتال»، وارتفع قطاع الاتصالات 8% مع نمو «اتصالات» بنسبة 8.29% فيما انخفض «الياه سات» 1.06%.

وتراجع قطاع البنوك 1.63% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 2.74% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.31% و«أبوظبي التجاري» 4.03%. وانخفض قطاع العقار 2.28% مع تراجع «الدار» 2.38% و«رأس الخيمة العقارية» 0.64%، ونزل قطاع الطاقة 1.77% بعد هبوط «أدنوك للحفر» 3.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.95% و«دانة غاز» 0.91% و«طاقة» 4.76%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 1.6 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.45 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.3 مليار درهم. وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع بنسبة 34.69%، تلاه «الوطنية للتكافل» 12.48%، ثم «ألفا ظبي» 10.08%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.97%، تلاه «مخازن زي» 17.33%، ثم «ريسبونس بلس» 12.22%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 766.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 766.4 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليون درهم للعرب و16.38 مليوناً للخليجيين و706.76 ملايين درهم للمواطنين.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات، إذ اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 723.7 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 138.97 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 138.97 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 723.7 مليون درهم.

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