«أمازون» تطرح منتجات وخدمات جديدة في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أكد رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أن الشركة ستواصل في عام 2022 طرح منتجات وخدمات جديدة وعقد شراكات مع العلامات التجارية البارزة.

وقال: إن هذا الوقت من العام يمثل فترةً مميزةً لأمازون في الإمارات، حيث تحتفل هذا الأسبوع بأضخم فعالياتها. لقد أصبحت عروض الجمعة البيضاء على مدى السنوات القليلة الماضية واحدة من أهم فعاليات التسوق التي ينتظرها عملاء أمازون في الإمارات بفارغ الصبر، إذ تُمكِّنهم من توفير الملايين من الدراهم والتمتع بآلاف العروض في الوقت ذاته.

وأضاف: لا يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، فمن خلال العمل مع شركاء البيع لدينا والتعاون مع أشهر الماركات التجارية المحلية والدولية والشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك شركائنا المصارف، سنقوم مرةً أخرى بتوفير أضخم التخفيضات التي تصل إلى 70% لعملاء أمازون.

والتي تشمل جميع فئات المنتجات، ما يضمن للجميع الاستمتاع بها ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء التي تُعَد من فعاليات التسوق الأطول في الإمارات من حيث المدة الزمنية، إذ تستمر لثمانية أيام من العروض والحسومات المتنوعة، والتي نأمل في أن يستمتع بها العملاء وأعضاء برنامج أمازون برايم، كونها تقدم مجموعة من العروض الجديدة طوال فترة الفعالية.

وتابع: إضافةً إلى ذلك، نستمر في التركيز على شبكة العمليات، ونستثمر في تطويرها للوصول إلى أوسع مجموعة من الخيارات مع التوصيل السريع.

وحول العائق الأساسي الذي يواجه قطاع التجارة الإلكترونية، قال: يعتمد النجاح والنمو المتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية على تقديم تجربةٍ مميزة لعملائنا الذين يرغبون بالوصول إلى أوسع مجموعة من المنتجات مع أسعار منخفضة وخيارات دفع سهلة، إلى جانب خيارات توصيل سريعة ومريحة مثل خدمة التوصيل في نفس اليوم، والتي أطلقناها كميزة مجانية لأعضاء برنامج برايم في الإمارات العام الماضي.

وأضاف: نحن فخورون بقدرتنا على تقديم خدمات التوصيل السريع، والتي نحققها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إلى جانب خدمتنا الأساسية وهي الشحن من قبل أمازون. كما نواصل تنمية شبكة عملياتنا لدعم العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وحول النجاح الذي يمكن أن يحققه أمازون الإمارات في عام 2022، قال: سنواصل سعينا لتقديم الحلول المبتكرة لعملائنا، مع التركيز على الأسعار المنخفضة والتشكيلات الواسعة وخدمات التوصيل السريع، والتي توفر مزايا مهمة للعملاء وتتميز بمستويات رفيعة نحرص على مواصلة تقديمها في المستقبل.

وتابع: سنواصل في عام 2022 طرح منتجات وخدمات جديدة وعقد شراكات مع العلامات التجارية البارزة، حيث نعمل على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار. وقد قدمنا بالفعل خدمات مميزة، مثل خدمات أمازون المنزلية، واشترك ووفّر، وإعادة شحن الهاتف المحمول، وسنواصل تقديم عروض جديدة لخدمة عملائنا وتوفير أفضل تجربة تسوق لهم.

ونحن ملتزمون مع نقل المزيد من الشركات أعمالها إلى التجارة الإلكترونية، بتقديم باقةٍ واسعة من المنتجات لعملائنا الذين يتسوقون على أمازون.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من نصف المنتجات التي يبيعها أمازون حول العالم تأتي من الشركات المستقلة، وغالبيتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونخطط خلال عام 2022 لمواصلة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع توفير البنية التحتية والأدوات والموارد والفرص اللازمة للنجاح.

ويتضمن ذلك تقديم عملية إعداد بسيطة من أمازون، ومواد تدريبية تعليمية، وحلول دفع وحلول لوجستية، وموارد تكنولوجية، وغيرها من الخدمات التي تعزز فرص العمل وتوسّع نطاق العمليات وتلبي خيارات ملايين العملاء.

وحول ما يميز عروض الجمعة البيضاء هذا العام؟ وما المزايا التي توفرها للعملاء، قال: تعد الجمعة البيضاء أضخم فعالية من أمازون، ونقدمها هذا العام على متجر Amazon.aeفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنطلق اعتباراً من 22 وحتى 29 نوفمبر، حيث نقدم لعملائنا بالتعاون مع شركائنا في قطاع المبيعات، وأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

بالإضافة إلى شركائنا من الوجهات المصرفية، وفورات تصل إلى 70%. وتشمل عروض الجمعة البيضاء الأدوات الإلكترونية والمنزلية ومعدات المطبخ ومنتجات الجمال والأزياء والأدوات الرياضية وغير ذلك، من أفضل العلامات التجارية، بما فيها سامسونج وسوني وبلاك أند ديكر وتشيكو وجيس وشانيل، على سبيل المثال لا الحصر.

مما يضمن توفير منتجات مميزة تلبي جميع الأذواق. ويمكن للعملاء الذين يرغبون بدعم الشركات المحلية زيارة منصاتها الخاصة على متجر Amazon.sa وعلى متجر Amazon.ae.

والتي تشكل مجموعة مختارة تربط بين وجهات البيع المستقلة والمستهلكين وتتيح تقديم عروض الجمعة البيضاء التي توفرها مجموعة متنامية من الشركات الصغيرة السعودية والإماراتية. وتُعتبر فعالية الجمعة البيضاء هذا العام الأطول على الإطلاق، حيث تستمر لمدة ثمانية أيام متتالية، مما يمنح العملاء فرصة أطول للتسوق وتحقيق أقصى قدر من الوفورات.

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