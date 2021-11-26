7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 7 مليارات درهم، الأسبوع الماضي، وشهدت الدائرة تسجيل 1850 مبايعة بقيمة 4.85 مليارات درهم، منها 166 مبايعة للأراضي بقيمة 1.01 مليار درهم، و1684 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.83 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 131 مليون درهم، في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة، بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الثانية، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، في منطقة المنارة، وأخيراً مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 624 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 206 مبايعات بقيمة 575 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة، بتسجيلها 124 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.97 مليار درهم، منها 63 رهن أراضٍ بقيمة 848.68 مليون درهم، و299 رهن فلل وشقق بقيمة 1.12 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 306 ملايين درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 200 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 71 هبة بقيمة 246.86 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 112 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 352 مبايعة بقيمة 801.89 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 152.96 مليون درهم، و318 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم، في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة، بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز