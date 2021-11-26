«أبوظبي التجاري» يبيع 20 % من «أورينت للتأمين التكافلي» المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عملية بيع حصتها البالغة 20% في شركة أورينت للتأمين التكافلي المصرية، لصالح شركة «أورينت للتأمين».

وقال البنك في إفصاح لسوق أبوظبي المالي أمس، إن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، مشيراً إلى أن هذه العلمية لن يكون لها أي تأثير جوهري على ربحية البنك.

وأغلق سهم «بنك أبوظبي التجاري» أمس مرتفعاً بنسبة 3.4% ليقفل عند 8.51 دراهم بعد تداول 6.2 ملايين سهم بقيمة 52.7 مليون درهم من خلال 843 صفقة بيع وشراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز