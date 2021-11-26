الأولوية للمزارع المحلية بمهرجان لولو «الإمارات أولاً»

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفي متاجر لولو بالمبادرة الخضراء لدولة الإمارات لقطاع الأعمال الزراعية عبر العروض الترويجية «الإمارات أولاً»، والذي يسلط الضوء على المنتجات الزراعية المحلية. افتتح المهرجان في لولو هايبر ماركت في سيليكون سنترال مول، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، المهندس جمال الظاهري بحضور المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغيير المناخي والبيئة، وسليم ام. أيه. رئيس مجموعة لولو العالمية.

ويهدف مهرجان «الإمارات أولاً» لخلق وعي حول تشكيلات كبيرة من المنتجات المحلية، والتي تشمل الفواكه الطازجة والخضراوات (الفلفل، الخيار، الفطر، القرنبيط والطماطم)، اللحوم الطازجة (الدجاج، لحوم البقر، لحم الضأن، لحوم الجمال) التمور (الطازجة، المسكرة وغيرها) كما تشمل منتجات الألبان مثل الحليب، العصائر والزبادي.

وتقوم مجموعة لولو بتسويق المنتجات الطازجة المحلية عبر جميع فروعها في الإمارات، عبر مساحات مخصصة داخل المتاجر بعنوان «بكل فخر من الإمارات». وقد سبق أن أعلن يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب، عن الالتزام المستمر بدعم بمشروع سلال الإماراتي الرائد والذي يهدف لدعم إنتاج المزارع في دولة الإمارات وبذلك تضمن للمزارعين المحليين دخلاً مستداماً وبالتالي يحصل المستهلكون في الدولة على منتجات إماراتية طازجة من المزارع إلى أرفف المتاجر مباشرة.

وقال سليم ام. ايه، رئيس مجموعة لولو: تأتي عروضنا الترويجية لمهرجان «الإمارات أولاً» قبيل اليوم الوطني الخمسين للدولة. وعبر مجموعة لولو، توفر هذه المبادرة منصات تسويق للمنتجات الزراعية الإماراتية. ويندرج ذلك ضمن هذه مساعي تحقيق واحد من الأهداف الرئيسية في الدولة بدعم الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي بالدولة.

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