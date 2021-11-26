«ريفولي البصريات» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «زايس»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «ريفولي البصريات»، قسم النظارات الجديد بمجموعة ريفولي، أحد أكبر تجار التجزئة للساعات والنظارات الفاخرة في منطقة دول التعاون، عن شراكتها مع شركة زايس للتقنية العاملة في مجال البصريات والإلكترونيات الضوئية.

والتي تحتفل بالذكرى السنوية الـ175 لها. وتتضمن الشراكة استخدام ريفولي البصريات منتجات وخدمات زايس المتقدمة تقنيًا بجميع متاجر مفهوم النظارات من خلال عرض 360 درجة.

والشراكة توفر للعميل أفضل الخدمات من خلال أحدث معدات العناية بالرؤية والخبرة التي تقدمها زايس عبر متاجر ريفولي آي زون وأفانتي وستايل 88- مما يميز ريفولي البصريات عن بائعي التجزئة الآخرين للنظارات في الإمارات والبحرين وقطر وعمان.

وقال راميش برابهاكار، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في مجموعة ريفولي: يسر ريفولي البصريات أن تتعاون مع زايس وتشاركها لتقديم رعاية رؤية مخصصة لعملائنا المميزين في هذه المنطقة. وستجمع شراكة ريفولي - زايس مهارات كل منهما وإنجازاتهما في تجارة التجزئة وتكنولوجيا العناية بالبصر ما سيوفر الراحة للعملاء من خلال أول اختبار للعين من دون تلامس في المنطقة وحلول فردية لعدسات النظارات، باستخدام طب العيون باستخدام المعدات المبتكرة من زايس.

وتدير ريفولي البصريات مراكز زايس للبصريات ومتاجر شركاء زايس للبصريات وسيتم قريبًا إطلاق مركز زايس للرعاية البصرية الوحيد في المنطقة، التي تقع في قمة مفاهيم رعاية الرؤية في ومستويات الشركاء المحددة في زايس.

وقال المدير العام لشركة زايس للعناية البصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا: ريفولي البصريات هي واحدة من شركائنا المفضلين على مستوى العالم. نحن ملتزمون بتزويد عملائها بتجربة رقمية مميزة، من خلال ضمان تشخيص أكثر دقة وتوزيع العدسات مع معداتنا الأكثر تقدمًا وخبراتنا في مجال البصريات. يتم تدريب جميع فاحصي البصريات في ريفولي البصريات على نطاق واسع وعلى أساس مستمر لضمان الاتساق الموحد في تجربة عملاء زايس في جميع متاجر ريفولي البصريات.

وتشير الأبحاث إلى أن 17.3٪ من سكان الإمارات ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ومن المعروف أن مرضى السكري معرضون بشكل أكبر للإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والزرق وانسداد الأوعية الدموية في الشبكية.

ويعتبر اعتلال الشبكية السكري والوذمة البقعية السكرية من أهم 5 مشاكل في العين تؤثر على المرضى في دولة الإمارات. وتعد ريفولي البصريات اليوم مؤهلة لمعالجة ضعف البصر من خلال أحدث معدات زايس مثل زايس فيزوسكوت 100 وزايس بروفايلور بلس وزايس.

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