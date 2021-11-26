تطبيق «الإمارات للتنمية» أفضل منتج مصرفي للعام

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن تطبيقه الجديد للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة حصل على جائزة أفضل منتج لهذا العام في «فينتك أبوظبي 2021». ويأتي هذا الاحتفاء الكبير بتطبيق مصرف الإمارات للتنمية بعد شهرين من إطلاقه. وتعكس الجائزة أهمية تطبيق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تصميمه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالإمارات.

وتسلط جوائز «فينتك أبوظبي» الضوء على أعمال ومبادرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال والشركات القائمة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية.

وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تم تسليم جوائز «فينتك أبوظبي» كجزء من مهرجان «فينتك أبوظبي» السنوي الخامس، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تمثل الجائزة تقديراً كبيراً لنا. وتمثل شهادة لجهودنا في تمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة التحديات الرئيسية، التي تواجهها ودعمها بحلول مبتكرة. ويعدّ نجاح التطبيق بعد أشهر قليلة فقط من إطلاقه علامة فارقة بالنسبة لنا ولشركائنا، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح من خلال تقديم المزيد من الحلول للشركات في المستقبل.

وعمل المصرف على تطوير التطبيق بالشراكة مع YAP، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات، والذي يجمع بين الكفاءة العالية للإعدادات وخدمات المعاملات مع إمكانية الوصول الآمن والمرن لمختلف منتجات التمويل المصرفية. وعمل مصرف الإمارات للتنمية على تطوير وتقديم خدمات مصرفية تعتمد على تقنية التعاملات الرقمية من خلال التطبيق، وذلك لمواكبة المتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة وتلبية لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى خدمات مصرفية آمنة، ملائمة ومرنة على مدار الساعة.

ويتيح التطبيق إصدار رقم حساب مصرفي دولي خلال دقائق، وبحيث يكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة، وهو متاح لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وبدون أي حد أدني للرصيد، ويوفر التطبيق مجموعة شاملة من التسهيلات للشركات بما يشمل الحسابات المصرفية التجارية بكافة جوانبها، وإمكانية دفع الفواتير وإعدادها، وتحديد الميزانية، والتحليلات.

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