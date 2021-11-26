«جدول فعاليات دبي» يكشف عن أنشطة حافلة في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - وام

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تشهد عطلة نهاية الأسبوع الحالي في دبي إقامة أحداث وأنشطة مميزة ومشوقة، حيث يضم «جدول فعاليات دبي» قائمة بأهم الفعاليات التي يمكن للجمهور الاستمتاع بحضورها بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي حتى 27 الجاري.

ويمكن لسكان وزوار دبي قضاء أوقات ممتعة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بما في ذلك فرصة حضور حفلات لأشهر الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين فضلاً عن مشاهدة العروض المسرحية والتمتع بالأنشطة الرياضية والمجتمعية إلى جانب خوض تجارب مميزة مع الأنشطة الخاصة بفنون الطهي وأيضاً الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة التي تقدمها أشهر العلامات التجارية العالمية.

كما يمكن للمتسوقين شراء أفضل المنتجات بأسعار منافسة خلال عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في مختلف مراكز التسوق التي تختتم في 27 الجاري.

وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي تعزيز الثقة لدى ضيوفها بما تقدمه من إجراءات وقائية تضمن صحتهم وسلامتهم فإن منظمي الفعاليات يحرصون على إقامة المزيد من الأحداث والحفلات وهذا ما يتضح من العدد الاستثنائي من الفعاليات التي تقام في عطلة نهاية هذا الأسبوع إلى جانب ما يستضيفه معرض «إكسبو 2020 دبي» ويدل على أن دبي وجهة آمنة ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم وتقدم لهم تجارب مميزة ما يؤكد ويعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة تعكس التنوع الثقافي وتقدم أشكالا متنوعة من الترفيه بما يناسب الجميع من أفراد وعائلات.

ويواصل فريق «جدول فعاليات دبي» العمل مع الشركاء في أنحاء المدينة لضمان استضافة جميع الفعاليات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية الصارمة بما في ذلك الدفع الإلكتروني وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها.

ويمثل «جدول فعاليات دبي» المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة التي تتيح للزوار والجمهور استكشاف الفعاليات المقبلة وشراء التذاكر بسرعة وثقة من خلال منصة الشراء الخاصة بالتطبيق، حيث يمكن زيارة رابط جدول فعاليات دبي للحصول على المزيد من المعلومات عن الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال المرحلة المقبلة بما فيها فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما تتوفر جميع التذاكر بهذه الفعاليات على موقع وتطبيق جدول فعاليات دبي.

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