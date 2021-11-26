الاتحاد ترحب بدفعة أولى من فنيي الطائرات المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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رحّبت مجموعة الاتحاد للطيران، هذا الأسبوع، بالدفعة الأولى من فنيي الطائرات، الذين أتمّوا برنامج الاتحاد للتطوير المهني، وحصلوا على شهادة فني طيران الفئة (A) بنجاح، من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وكرّمت الشركة 8 من الإماراتيات والإماراتيين الخريجين بتخصص فني طائرات، خلال حفل تخريج أقيم خصيصاً في الاتحاد الهندسية. وخضع الخريجون الثمانية، لبرنامج امتد على مدار عامين، شمل الدروس النظرية والعملية، اكتسبوا من خلالها خبرات عملية معمّقة، على امتداد مختلف أعمال الصيانة.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وإدارة الأصول في الاتحاد للطيران: «بعد إجراء دراسة دقيقة للطلب على القوى العاملة في الاتحاد، تم تحديد الوظائف الحيوية الضرورية داخل الشركة، ومن بينها مهنة فني الطائرات. من هنا، جاء برنامج فني الطائرات الذي قدّمته الشركة عام 2019، بهدف تطوير المهارات الإماراتية من الفنيين الذي سيلعبون دوراً حاسماً في صيانة وضمان سلامة وكفاءة أسطول الاتحاد للطيران».

وأضافت: «إننا محظوظون بانضمام ثمانية من الفنيين المؤهلين إلى كوادرنا الوطنية، ويزيدني فخراً، أن نصف هذه الدفعة هم من الإماراتيات. وأودّ أن أشدّ على أياديهم وأياديهنّ، وأرحّب بالجميع بيننا في أسرة الاتحاد، ونتطلّع لرؤية إنجازاتهم وتقدّمهم المهني.

فيما يخطون أولى خطواتهم على درب القطاع. لقد استطاع هذا البرنامج، على وجه الخصوص، تحقيق الكثير من النجاح، ولدينا في الوقت الحالي 30 متدرباً ومتدربة. إنه فرصة هامة للراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية، والانضمام للعمل لدى الناقل الوطني لدولة الإمارات».

ويشمل البرنامج، دراسة تمتد على مدار 24 شهراً لمادة الرياضيات التأسيسية، والعلوم واللغة الإنجليزية، في كلية التقنية العليا، من بينها 13 شهراً من التدريب على رأس العمل. وبعد إجراء العديد من التقييمات المكثفة، وإتمام سجل الهيئة العامة للطيران المدني، يحصل فنيو الطائرات على «ترخيص العمل» شهادة الفئة (A)، من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وبعد الحصول على تلك الشهادة، يصبح الخريج مؤهلاً للتقدّم الوظيفي، والعمل في مستوى تقني طائرات، ولدى إتمامه عامين كاملين من الخبرة العملية، يمكنه شق طريقه، ليصبح مهندس طائرات، بعد اكتساب المزيد من الخبرة، والخضوع لعدد من الامتحانات المتخصصة.

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