الأسهم تربح 19.3 مليار درهم وسط شراء الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات الأسبوع، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 19.3 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء للأجانب والمؤسسات، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، أمام استمرار جني الأرباح على أسهم الاستثمار.

وصعد سوق دبي بنحو 0.43% توازي 13.4 نقطة ليغلق عند 3170.27 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والنقل. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.66% أو ما يعادل 55.65 نقطة، ليغلق عند 8453.96 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.13 مليار درهم موزعة بواقع 1.58 مليار في أبوظبي، و538.8 مليوناً في دبي. وجرى تداول 610.4 ملايين سهم، منها 416.13 مليوناً في دبي، و194.2 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» 0.75% و«دبي التجاري» 5.7%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.13%، وصعد قطاع العقار 0.77% بعد ارتفاع «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» 1.03%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 3.88% و«ديار» 1.45% و«داماك» 2.86%.

وصعد قطاع النقل 0.62% مع نمو «أرامكس» 1.23%، واستقرار «العربية للطيران» فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.6%، ونزل قطاع الاستثمار 0.14% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.15% و«شعاع» 0.5%، فيما ارتفع «دبي للاستثمار» 0.52%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 131 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 82.27 مليون درهم، ثم «أملاك للتمويل» 58 مليوناً، وحقق «الإمارات الإسلامي» أكبر وتيرة صعود بنسبة 14.9%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.88%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 33.48 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.13% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 3.4% و«أبوظبي الإسلامي» 1.26%، و«أبوظبي الأول» 0.84%، وزاد قطاع الاتصالات 0.96% بعد نمو «اتصالات» 1%، فيما انخفض «الياه سات» 0.71%، وزاد قطاع العقار 0.26%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.67% مدعوماً بمكاسب «دانة غاز» 1.87% و«أدنوك للحفر» 0.93%، فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع»، وهبط قطاع الاستثمار هامشياً مع انخفاض 0.04% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.98% و«إشراق» 0.7%، فيما استقر «الواحة كابيتال» وارتفع «ألفا ظبي» 2.4%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 334.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 305.6 ملايين، وحقق «البحيرة الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.97%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 74.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 121.4 مليون درهم، موزعة بواقع 23 مليوناً في دبي، و98.34 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 121.4 مليون درهم، منها 23 مليوناً في دبي، و98.34 مليوناً بأبوظبي.

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