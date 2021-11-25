250 مستثمراً ورائد أعمال في مؤتمر «إم إي في بي» السنوي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة «إم إي في بي» Middle East Venture Partners المتخصصة في مجال استثمارات رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط مؤتمرها السنوي للمستثمرين في دبي بمشاركة ما يزيد على 250 من نخبة المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة فرص وآفاق نمو منظومة التكنولوجيا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة توفير رأس المال لرواد أعمال التكنولوجيا في المنطقة لإنشاء ودعم شركات محلية كبرى على غرار «سوق»، و«كريم»، و«أنغامي»، إلى جانب رفدهم بالدعم المتواصل عبر توفير الخبرات التخصصية والدعم التشغيلي لتمكينهم من بلوغ المستوى التالي من النمو.

وقال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في MEVP: «إنه على الرغم من نقص التمويل فإن الشركات الناشئة في المنطقة نجحت بتسجيل رقم قياسي مع تخطي استثماراتها عتبة مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن نجاحها في جمع مزيد من الأموال بحلول الربع الثالث هذا العام، مقارنةً مع العام الماضي. كما أسهمت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من ثلث إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في عام 2021. وحظيت محفظة استثمارات MEVP بتمويلات لاحقة قدمتها نخبة من الشركات الاستثمارية المحلية والدولية بما في ذلك شركات «بروسس»، التابعة لشركة «ناسبرز»، و«بارادايم»، «ومبادلة»، و«جنرال أتلانتيك»، و«كوينبيس».

كما أشار إلى أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت عن 23 عملية تخارج بحلول أواخر الربع الثالث عام 2021، ومنها 7 شركات ضمن محفظة MEVP، من ضمن هذه الشركات: شركة «أنغامي» (شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الأولى في المنطقة)، و«فريشا»، و«تريجري إكسبريس»، و«ذا لاكجري كلوزيت»، و«فاديل». وقد حظيت 3 من الشركات التابعة لشركة MEVP (فريشا، ورين، و«إم إن تي حالا») بمستويات تقييم عالية وهي في طريقها قريباً لتصبح شركات رائدة.

واشتمل المؤتمر على عروض توضيحية رئيسية وجلسات مناقشة ضمت شخصيات بارزة من منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة، حيث تناول هؤلاء مجموعة كبيرة من المواضيع، كان أبرزها فرص وتحديات توسيع نطاق الأعمال في المنطقة، والموجة الجديدة من شركات التكنولوجيا المالية، والتوجهات التحولية في قطاعات الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، إلى جانب مسيرة «أنغامي» كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة. كما تحدث خلال المؤتمر كوكبة مختارة من مؤسسي شركات محفظة MEVP عن آخر إنجازاتهم وخططهم المقبلة. وتمتلك الشركة أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار، بما يشمل استثمارات مشتركة عبر ثلاثة صناديق إقليمية.

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