5 فعاليات لا يمكن تفويتها في «نو فيلتر» في دبي هاربر

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل فعاليات معرض نو فيلتر دبي، الفعالية الجديدة والوحيدة في المنطقة التي تجمع بين مجالي السيارات وأسلوب الحياة العصرية، مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تتضمن عروضاً لباقةٍ مميزة من الأحذية الرياضية ومباراة في أول ملعب كرة قدم عائم في المنطقة من تصميم شركة أديداس ومنافسات لقيادة السيارات عن بُعد وغيرها الكثير. ويستمر المعرض الذي يحتضن 5 فعاليات مميزة في دبي هاربر حتى 27 نوفمبر الجاري.

مجموعة إير فورس ون من سواروفسكي ونايكي: تعاونت شركتا نايكي وسواروفسكي لابتكار مجموعة إير فورس ون محدودة الإصدار والخاصة بالسيدات، والتي تتميز بحذاء إير فورس ون الرياضي الكلاسيكي والمرصع بنحو 228 قطعة كريستال من سواروفسكي بسعر 2,249 درهم إماراتي. ومن المقرر إطلاق المجموعة، المعروضة حصرياً في جناح ماد كيكس في معرض نو فيلتر دبي، رسمياً في عطلة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات.



قيادة عن بُعد

يوفر المعرض لزواره فرصة المشاركة في منافسة باتل أوف ذا ويلز التي تتيح لهم قيادة سياراتهم عن بُعد للفوز بالسباق الذي يجري يوم الجمعة 3:30 عصراً.



مباراة

ويستضيف أول ملعب كرة قدم عائم في المنطقة من تصميم أديداس مجموعة من المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع لاستكشاف مواهب كرة القدم الجديدة.

وقال كونور شيلز، رئيس أكاديمية جلف يونايتد: «يمثل معرض نو فيلتر دبي الفعالية المثالية لإطلاق هذا الملعب العائم الجديد، إذ يتميز هذا المهرجان بإمكانات كبيرة تتيح للعديد من العلامات التجارية فرصة المشاركة وتقديم عروضها المميزة».



السيارات الإلكترونية

وتستضيف ريس روم ميدل إيست، الشركة الشهيرة والمنظمة للرياضات الإلكترونية، بطولة خاصة بالسيارات في المعرض لتحديد أفضل متسابقي الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط. ويخوض العشرات من المتسابقين منافسات التصفيات ودور ربع النهائي يوم الخميس؛ ونصف النهائي يوم الجمعة، بينما يُقام النهائي المرتقب يوم السبت. ويحصل الفائزون في البطولة على مجموعةٍ من الجوائز المميّزة بقيمة 20 ألف درهم.



عرض هادن

ويستقبل منتزه أوكلي للتزلج زوّاره من عشاق التزلج والحركات البهلوانية، حيث يتيح لهم فرصة إطلاق العنان لمواهبهم مع خيارات التزلج المختلفة. كما تشارك شركة هادن في فعاليات المعرض من خلال إطلاق ألواح إيفولف الكهربائية التي تتميز بسرعة قصوى تبلغ 50 كم/ ساعة.

ويختتم معرض نو فيلتر دبي فعالياته مع موكب دبي للسيارات الخارقة يوم السبت 8:30 صباحاً. ويشهد الموكب ظهور عددٍ من السيارات النادرة، والتي تنطلق من دبي هاربر وجميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا قبل العودة إلى دبي هاربر حيث يمكن لزوار المعرض التعرّف عليها عن كثب.

وتستمر فعاليات معرض نو فيلتر دبي حتى 27 نوفمبر في دبي هاربر، وتتوفر التذاكر على موقع بلاتينوم لِست بأسعار تبدأ من 60 درهماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز