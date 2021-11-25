انطلاق "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بدبي مع عروض وجوائز للمتسوقين

المصدر: وام

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انطلقت اليوم الدورة الثانية والأخيرة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى 2021 " التي تستمر ثلاثة أيام وتجذب سكان دبي وزوارها إلى المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة لتحقيق أقصى استفادة من التخفيضات التي تصل إلى 90 بالمائة.

كما تتضمن الفعالية - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - صفقات مجزية حيث يقدم تجار التجزئة في دبي مجموعة من المكافآت والجوائز الرائعة للمتسوقين مع فرص الفوز بجوائز كبرى تعزز تجربة التسوق.

وتزامنت الدورة الثانية من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" هذا العام مع بداية موسم الشتاء في دبي حيث تم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات من الأجهزة الإلكترونية والديكور المنزلي إلى الأزياء والإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية رائدة وشركات محلية.

ولفت محمد فراس محمود عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الأصداء الإيجابية التي تشهدها الدورة الحالية من فعالية 3" أيام من التخفيضات الكبرى" التي استطاعت في يومها الأول جذب المتسوقين لمراكز التسوق ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء دبي ممن حرصوا على الاستفادة من العروض الترويجية.

واوضح أن الفعالية شهدت مشاركة حوالي 500 علامة تجارية عالمية و2000 متجر ليقدموا تخفيضات تصل إلى 90 بالمائة على مجموعة واسعة من المنتجات المميزة مشيرا إلى أنها تندرج ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حيث تقام مرتين سنوياً وتهدف إلى تنشيط قطاع التجزئة والأسواق وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى المنطقة والعالم.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة بقواعد الصحة والسلامة الصارمة تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار وباء "كوفيد-19 "بما في ذلك ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والتباعد الاجتماعي.

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