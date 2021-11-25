إماراتية تفوز بجائزة 100 ألف درهم من «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن الفائز بالسحب الرابع على جائزة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، ضمن 5 جوائز بقيمة إجمالية نصف مليون درهم، كشفت عنها في مارس الماضي.

وتمت عملية السحب بحضور ممثل من اقتصادية دبي الذي قام بسحب الكوبون الفائز باسم المواطنة عائشة صائب.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفوز بالجائزة من الجنسية الإماراتية، حيث فاز المواطن الإماراتي مبارك الدرمكي في السحب الثالث الذي تم تنظيمه من 1 يوليو إلى 29 أغسطس، وسبقه الشاب هزاع الحوسني في السحب الثاني عن الفترة من 1 مايو حتى 29 يونيو 2021، فيما فازت إماراتية في السحب الأول الذي نظم من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية: «سعيدون بمواصلة العروض الترويجية الجاذبة للعملاء، وتعد الجائزة الحالية ضمن خمس جوائز بنفس القيمة»، موضحاً أن عملية السحب تمت بحضور موظف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مع الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة في عملية الترويج.

من جانب آخر، قال وليد الزرعوني إن العروض والجوائز من حين لآخر تعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.

وكشفت «دبليو كابيتال» في مارس عن 5 جوائز بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة، بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، وتعد الجائزة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدمها شركة تعمل في الوساطة العقارية.

وتابع الزرعوني: «ما زالت هناك فرصة إضافية للمتعاملين مع دبليو كابيتال للمنافسة على السحب الخامس الأخير للفوز بـ100 ألف درهم».

وأشار إلى أن السحب الأخير انطلق 1 نوفمبر إلى 29 ديسمبر خلال 2021، ويمكن المشاركة فيه عبر شراء عقار تكون «دبليو كابيتال» وسيطاً فيه، أما السحب الرابع فجاء من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021.

وأفاد الزرعوني بأنه بمجرد توقيع العقد النهائي للعقار يحصل المشتري على كوبون واحد لدخول السحب، يعني إذا اشتريت اليوم شقتين فستأخذ كوبونين، وإذا اشترى اثنان عقاراً واحداً فسيحصل كل واحد على كوبون لدخول السحب.

وتسوق «دبليو كابيتال» لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

وأكد رئيس شركة «دبليو كابيتال»، مواصلة عقارات دبي جذب المستثمرين المحليين والأجانب، مستفيدة من البرامج الحكومية الداعمة للقطاع ومنح الإقامات طويلة المدى والجنسية للكفاءات، كذلك تمكين الأجانب من تملك الأنشطة التجارية بنسبة 100%.

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