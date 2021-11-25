كولم ماكلوكلين يفوز بجائزة إنجاز العمر

المصدر: دبي- البيان

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فاز كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بجائزة إنجاز العمر خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز «جلف بزنس أوردس» الذي أقيم، في مجمع سنترال بارك تاورز في مركز دبي المالي العالمي.

وحصد ماكلوكلين هذا التكريم تقديراً لمساهماته البارزة في صناعة تجزئة السفر، وقيادته القوية لسوق دبي الحرة منذ عام 1983. وأبدى ماكلوكلين سعادته بحصوله على هذه الجائزة، وقال: «أشعر بالسرور والفخر لاختياري لهذه الجائزة المميزة، وأعزو هذا الإنجاز إلى الجهود التي بذلها طاقم عمل السوق لنجاح عملنا، وبالطبع، إلى رئيس مجلس إدارتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي نال ذات الجائزة أيضاً في عام 2017».

تسلم الجائزة بالنيابة عن ماكلوكلين، صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي-الخدمات المؤسسية، سوق دبي الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي السوق، بمن فيهم شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، برنارد كريد، نائب الرئيس-المحاسبة، منى العلي، نائب الرئيس-الموارد البشرية، وزايد الشبلي، نائب الرئيس-حماية الممتلكات والأمن المؤسسي.

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