مطار الفجيرة يستقبل أولى الرحلات المجدولة من بيشاور في باكستان

المصدر: الفجيرة - البيان

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استقبل مطار الفجيرة الدولي رسمياً، أمس أولى الرحلات الجويّة المجدولة للخطوط الباكستانية القادمة من بيشاور في باكستان، وعلى متنها أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي هذا التدشين ليشكّل مرحلة جديدة في قطاع النقل الجوي في إمارة الفجيرة، وذلك بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية تطوير قطاع نقل الركاب والشحن، مما يسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي في الإمارة، ويؤكد على جاهزية المرافق الحيوية وقطاع البنية التحتية والنقل فيها.

وأعلنت دائرة الطيران المدني بالفجيرة ومطار الفجيرة الدولي بدء تسيير هذه الرحلات المجدولة بين مطار الفجيرة الدولي ومطار إسلام آباد ومطار بيشاور، بعدد رحلتين أسبوعياً يومي الخميس والأحد، إضافةً إلى رحلات غير مجدولة.

حضر التدشين محمد السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس إسماعيل البلوشي مدير مطار الفجيرة الدولي، وموظفو المطار.

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