شراكة بين «سمانا العقارية» و«اتش آند اس» لتأسيس شركة الإمارات للتطوير العقاري بباكستان

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت شركة سمانا للتطوير العقاري ومقرها في دبي، اتفاق شراكة مع شركة اتش آند اس العقارية، وهي إحدى وكالات الوساطة العقارية وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي، وذلك بهدف الدخول في سوق العقارات الباكستاني.

ونتج عن هذه الشراكة تأسيس شركة الإمارات للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري جديدة تأسست في باكستان. وستعمل على إنشاء مجتمعات ذات طابع المنتجعات الفاخرة المتعدد الاستخدامات في المناطق السياحية بجمهورية باكستان. شهد مراسم توقيع الاتفاقية حسن أفضل خان، القنصل العام لباكستان في دبي، وعدد من المسؤولين من القنصلية العامة لباكستان وشركة سمانا للتطوير العقاري وشركة اتش آند اس العقارية.

وقال حسن أفضل خان: نشهد قصة نجاح مزدوجة بين شركة سمانا للتطوير العقاري وشركة اتش آند اس العقارية، حيث ستعمل الشركتان في قطاع العقارات بجمهورية باكستان وجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، وبالنيابة عن البعثة الباكستانية في دولة الإمارات، أشارككم أطيب الأماني وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق لشركة سمانا للتطوير العقاري وشركة اتش آند اس العقارية والمشروع المشترك شركة الإمارات للتطوير العقاري.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: نتجه إلى باكستان بعقلية متفائلة. وعلى الرغم من انخفاض العملة، إلا أن سوق العقارات في باكستان جذاب للغاية مع توقعات مرتفعة للنمو السنوية، حيث نرى أن عدد سكان باكستان، الذين يحتاجون إلى وحدات سكنية، في زيادة مستمرة.

وستطلق شركة الإمارات مشروعاً ضخماً في منطقة تجذب السياح بجمهورية باكستان في يناير 2022، وسيُجرى الكشف عن تفاصيل المشاريع في مؤتمر صحفي يُعقد في إسلام أباد. وأضاف: اخترنا مجموعة من قطع الأراضي الكبيرة لإنشاء مجتمع مع المرافق ووسائل الراحة اللازمة يناسب أسلوب الحياة الجيد، وسيكون أي شيء يحتاجه الإنسان في فندق خمس نجوم متاحاً في مشاريع الإمارات للتطوير العقاري في مواقع رئيسية بجمهورية باكستان.

وقال عماد حق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتش آند اس العقارية: سنقدم تجربة مميزة في جمهورية باكستان. ومع 50 عاماً من الخبرة المشتركة للمجموعة في مجال التطوير العقاري السكني والتجاري الفاخر، سيكون مشروع منتجع الإمارات جوهرة في قلب العاصمة إسلام أباد بالقرب من مدينة موري، مدينة المنتجع الخضراء في باكستان".

كما ستقوم شركة الإمارات للتطوير العقاري بتشييد وبناء سلسلة من المشاريع في جمهورية باكستان، وستعمل المشاريع على تطوير نمط الحياة مع شقق ذات طابع المنتجعات الفاخرة ومجهزة بالكامل. ستشمل المشاريع السكنية شققاً من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وبنتهاوس وأجنحة.

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