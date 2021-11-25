«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» يكرم رواد المنطقة في تعزيز الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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كرّم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» رواد المنطقة في تعزيز الابتكار وأفضل الممارسات في البيئات العمرانية المستدامة خلال النسخة العاشرة من حفل توزيع «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء».

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: تؤكد (جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء) السنوية على المستويات اللافتة من الابتكار والالتزام التي تبديها المؤسسات في المنطقة لتعزيز البيئات العمرانية المستدامة.

وتعزز جهودهم تلك تركيز المنطقة على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية، وتساهم في استشراف مستقبل أكثر اخضراراً للأجيال القادمة.

وأظهرت طلبات المشاركة هذا العام المعايير المتفوقة في المنطقة التي تقدم نموذجاً يُقتدى به في مجالات البيئات العمرانية المستدامة حول العالم. ونحن على ثقة بأن تكريمنا للفائزين سيلهم جميع الأطراف المعنية في القطاع نحو تبني أسس الاستدامة كمنطلق رئيسي لعملياتهم.

وشهد حفل توزيع الجوائز كلمات للدكتور علي الجاسم، وإبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم؛ وعامر بن أحمد المدير الإداري لشركة «كنوف»؛ ولي برانكلي، الرئيس التنفيذي لشركة (يو كي كيرز). وضمت قائمة الفائزين بـ «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» 2021 كلاً من:

- مشروع المبنى ذي الانبعاثات الصفرية للعام: تيرا – جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي الذي شيدته شركة جريمشو للهندسة المعمارية.

- مشروع المبنى الأخضر للعام: قصر آي سي دي بروكفيلد لشركة آي سي دي بروكفيلد.

- مشروع التصميم المستدام للعام: قرية فارنيك لشركة فارنيك للخدمات.

- مشروع المساحات الصحية للعام: مشروع المبنى الأخضر للعام: قصر آي سي دي بروكفيلد لشركة آي سي دي بروكفيلد.

- جائزة المبنى المحدث للعام: اعتماد الأبنية الخضراء لمحفظة فنادق ماجد الفطيم من قبل ماجد الفطيم.

- جائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام: شركة فارنيك للخدمات.

- جائزة شركة تطوير المباني للعام: كواتر إنترناشيونال.

- جائزة الشركة الاستشارية للعام: كوندال.

- جائزة مواد المباني الخضراء - جودة الهواء الداخلي: نظام كنوف أكوابانيل للهواء الداخلي لشركة كنوف.

- جائزة مواد المباني الخضراء - إدارة الطاقة: نظام كنوف أكوابانيل للجدران الخارجية لشركة كنوف.

- جائزة مواد المباني الخضراء - إدارة المياه: الفلتر الأزرق لشركة بلو فلتر.

- جائزة مواد الأبنية الخضراء - مواد البناء: المجرى المعزول «كليمافير» لشركة كيمكو ايسوفر.

- جائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة: اعتماد الأبنية الخضراء لمحفظة فنادق ماجد الفطيم من قبل ماجد الفطيم.

- جائزة أفضل مبادرة تدريب للعام: مشروع الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية في الأردن (SEED) من شركة كواتر إنترناشيونال

كما حصلت كارين أبو هامين على التكريم عبر جائزة الدكتور عويناتي لتميز الطلاب، برعاية الدكتور صادق عويناتي، المؤسس المشارك في «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء». ويتم منحها سنوياً للطالب الذي يبدي عملاً متميزاً في ممارسات الاستدامة.

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